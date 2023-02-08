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В Башкирии логистическая компания увеличила производительность

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» дистрибуционно-логистическая фирма «Нерал-Продукт» увеличила количество обработанного и отгруженного за сутки товара.

В Башкирии логистическая компания увеличила производительность
В Башкирии логистическая компания увеличила производительность

На предприятии оптимизировали процесс перемещения товара на сухом и холодном складах. В результате за шесть месяцев работы компания увеличила производительность на пилотном участке на 20 процентов.

«Сейчас работники могут обработать 377 кг товара, до проекта этот показатель составлял 303,8 кг, – приводит пресс-служба правительства РБ слова первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрата Фахретдинова. – Время протекания процесса и запасы в потоке сократились в 1,7 раза».

В свою очередь, эксперт Регионального центра компетенций Эльнар Сиразетдинов отметил:

«На предприятии разработали стандарт по уплотнению товаров на складе, в котором отражен оптимальный алгоритм выполнения операции, указаны элементы взаимодействия с терминалами сбора данных, а также определили действия в случае нештатных ситуаций, например, отсутствия штрих-кода на поддоне. Это позволило сформировать взаимозаменяемость сотрудников. Внедрение системы 5С на складе позволило определить место хранения поддонов и гофрокоробов».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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