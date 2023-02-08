Еще один боец из Башкирии стал героем комикса

Уфимский художник-карикатурист Камиль Бузыкаев посвятил новый комикс бойцу СВО из Башкирии. Графический опус повествует о солдате Иване с позывным «Прометей». Он получает ранение и оказывается в госпитале. Навестившего его генерала Иван просит дать возможность вернуться на передовую. Что и происходит – боец возвращается в строй.

Напомним, ранее Камиль Бузыкаев посвятил ряд комиксов военнослужащим из Башкирии, в числе которых – комикс о Фанисе Хусаинове.

Фото: страничка К. Бузыкаева во «ВКонтакте».