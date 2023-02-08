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Еще один боец из Башкирии стал героем комикса

Художник Камиль Бузыкаев посвятил комикс бойцу Ивану из Чишминского района.

Еще один боец из Башкирии стал героем комикса
Еще один боец из Башкирии стал героем комикса

Уфимский художник-карикатурист Камиль Бузыкаев посвятил новый комикс бойцу СВО из Башкирии. Графический опус повествует о солдате Иване с позывным «Прометей». Он получает ранение и оказывается в госпитале. Навестившего его генерала Иван просит дать возможность вернуться на передовую. Что и происходит – боец возвращается в строй.

Напомним, ранее Камиль Бузыкаев посвятил ряд комиксов военнослужащим из Башкирии, в числе которых – комикс о Фанисе Хусаинове.

Фото: страничка К. Бузыкаева во «ВКонтакте».

Автор:Виктор УХОВ
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