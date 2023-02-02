-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Вчера, 15:35

70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных

В МЧС Башкирии напомнили о трагической дате: 70 лет назад, 2 февраля 1953 года, на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул сильный пожар, который грозил уничтожить не только сам завод, но и рабочие поселки рядом.

70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных
70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных

Пожар начался в ходе закачки сырой нефти в один из резервуаров: в то утро ударил 25-градусный мороз, и металл, не выдержав перепада температур, треснул, а высеченная в этот момент искра воспламенила нефть. Огненный поток в считаные минуты перекинулся на ближайшие резервуары и через путепровод устремился в сторону рабочих поселков Степановка и Аварийный. Бушующее пламя охватило более пяти гектаров, беспощадная стихия угрожала не только строениям, но и сотням человеческих жизней.

Не медля ни минуты, к заводу начали прибывать уфимские пожарные, военные и сотрудники МВД. В кратчайшие сроки была организована эвакуация населения, сотни пожарных стволов поданы на тушение огня, возводилась новая обваловка, призванная преградить путь огню. И вот тут, когда, казалось, пожар уже готов был отступить, произошло самое страшное. Содержимое одного из резервуаров буквально вскипело и, подобно вулкану, выстрелило в воздух фонтаном горящей нефти. Эта огненная волна обрушилась прямо на пожарных, унеся жизни 23 человек.

На место погибших тут же встали их боевые товарищи и продолжили схватку с огнем, которая длилась почти сутки.

Огнеборцев похоронили со всеми почестями на Лопатинском кладбище. Позже героев перезахоронили на Северном кладбище и открыли в их память мемориал. Ежегодно в годовщину их гибели здесь проводятся траурные митинги, а в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей МБУ УПО г. Уфы на стене памяти висят портреты каждого из погибших в тот день.

Фото: МЧС РБ.

70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных
70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных
70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных
70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных
70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика