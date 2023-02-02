70 лет назад в Уфе случился страшный пожар, в котором погибли 23 пожарных

Пожар начался в ходе закачки сырой нефти в один из резервуаров: в то утро ударил 25-градусный мороз, и металл, не выдержав перепада температур, треснул, а высеченная в этот момент искра воспламенила нефть. Огненный поток в считаные минуты перекинулся на ближайшие резервуары и через путепровод устремился в сторону рабочих поселков Степановка и Аварийный. Бушующее пламя охватило более пяти гектаров, беспощадная стихия угрожала не только строениям, но и сотням человеческих жизней.

Не медля ни минуты, к заводу начали прибывать уфимские пожарные, военные и сотрудники МВД. В кратчайшие сроки была организована эвакуация населения, сотни пожарных стволов поданы на тушение огня, возводилась новая обваловка, призванная преградить путь огню. И вот тут, когда, казалось, пожар уже готов был отступить, произошло самое страшное. Содержимое одного из резервуаров буквально вскипело и, подобно вулкану, выстрелило в воздух фонтаном горящей нефти. Эта огненная волна обрушилась прямо на пожарных, унеся жизни 23 человек.

На место погибших тут же встали их боевые товарищи и продолжили схватку с огнем, которая длилась почти сутки.

Огнеборцев похоронили со всеми почестями на Лопатинском кладбище. Позже героев перезахоронили на Северном кладбище и открыли в их память мемориал. Ежегодно в годовщину их гибели здесь проводятся траурные митинги, а в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей МБУ УПО г. Уфы на стене памяти висят портреты каждого из погибших в тот день.

Фото: МЧС РБ.