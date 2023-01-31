Бойцы из Башкирии обеспечены всем необходимым в СВО

Сотрудники телеканала БСТ сопроводили гуманитарный груз, предназначенный для мобилизованных и добровольцев из нашей республики. Находясь на месте дислокации бойцов, журналисты ознакомились с их бытом, условиями проживания.

Как сообщает «Башинформ», солдаты получили все, о чем просили в заявках, и благодарят жителей республики за помощь.

Вместе с бойцами батальонов им. Доставалова и им. Шаймуратова находится вице-премьер Азат Бадранов. Он занимается оргвопросами, связанными с доставкой гуманитарных грузов и отправкой воинов в отпуск и обратно.

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