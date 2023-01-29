Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО

Перед участниками памятных митингов выступил глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов:

– Сегодня мы отдаём дань уважения и признания нашим землякам – открываем мемориальные доски людям, которые до конца остались верными воинскому долгу, присяге, своим жизненным принципам. Они отдали самое дорогое, что у них было – свои жизни во имя мирного неба, свободы матерей, детей, которые сегодня живут в Донбассе.

Они являются примером истинного патриотизма для нас и молодого поколения горожан. Приходя в школы, учащиеся будут видеть портреты наших ребят, они будут гордиться, что учатся в тех же учебных заведениях, выпускниками которых были герои нашего Отечества.

Директора школ рассказали, какими учениками были ребята, погибшие при выполнении задач специальной военной операции, об их взаимоотношениях с товарищами и учителями, увлечениях.

Завершились митинги минутой молчания и возложением цветов, сообщает издание «Стерлитамакский рабочий».

Фото: Сергей КРАМСКОВ.