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Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО

Мемориальные доски погибшим воинам – участникам СВО Михаилу Бравцеву, Рустаму Разакову, Якову Чаунасу, Валентину Волочаеву, Азату Мифтахову установлены в школах №№ 10, 26, 5, гимназии № 2, лицее-интернате № 2 им. В. И. Ленина.

Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО

Перед участниками памятных митингов выступил глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов:

– Сегодня мы отдаём дань уважения и признания нашим землякам – открываем мемориальные доски людям, которые до конца остались верными воинскому долгу, присяге, своим жизненным принципам. Они отдали самое дорогое, что у них было – свои жизни во имя мирного неба, свободы матерей, детей, которые сегодня живут в Донбассе.

Они являются примером истинного патриотизма для нас и молодого поколения горожан. Приходя в школы, учащиеся будут видеть портреты наших ребят, они будут гордиться, что учатся в тех же учебных заведениях, выпускниками которых были герои нашего Отечества.

Директора школ рассказали, какими учениками были ребята, погибшие при выполнении задач специальной военной операции, об их взаимоотношениях с товарищами и учителями, увлечениях.

Завершились митинги минутой молчания и возложением цветов, сообщает издание «Стерлитамакский рабочий».

Фото: Сергей КРАМСКОВ.

Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Сразу в пяти школах Стерлитамака появились мемориальные доски погибшим в Украине участникам СВО
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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