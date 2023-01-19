-20 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Сегодня, 13:25

В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР

Очередной бригаде медиков-добровольцев, водителям гумконвоя и меценатам сегодня, 19 января, вручили награды республики. Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР

В условиях СВО в разы увеличилась нагрузка на систему здравоохранения Донбасса, поэтому медики-волонтеры трудились там, где было особенно тяжело, отметил руководитель администрации главы РБ.

- Мы приветствовали очередную бригаду медработников-добровольцев, вернувшихся из Донецкой и Луганской народных республик, и в знак благодарности вручили им государственные награды, - написал Максим Забелин. – Они оказывают медицинскую помощь и взрослому и детскому населению этих республик, и военнослужащим Работают в военном госпитале, лечат добровольцев из наших батальонов. За восемь месяцев работы врачи Башкирии вылечили более ста тысяч пациентов. Для наших коллег это не просто врачебный долг, а помощь по велению сердца.

Максим Забелин добавил, что республика получает самые лучшие отзывы о работе башкирских врачей и медсестер.

Напомним, в октябре мы рассказали о враче-травматологе из Караидельской ЦРБ Дмитрии Моисееве, который спасал раненых бойцов в Луганском госпитале.

Фото со страницы Максима Забелина в соцсети.

В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика