В Уфе наградили очередную бригаду врачей, вернувшуюся из командировки в ДНР и ЛНР

В условиях СВО в разы увеличилась нагрузка на систему здравоохранения Донбасса, поэтому медики-волонтеры трудились там, где было особенно тяжело, отметил руководитель администрации главы РБ.

- Мы приветствовали очередную бригаду медработников-добровольцев, вернувшихся из Донецкой и Луганской народных республик, и в знак благодарности вручили им государственные награды, - написал Максим Забелин. – Они оказывают медицинскую помощь и взрослому и детскому населению этих республик, и военнослужащим Работают в военном госпитале, лечат добровольцев из наших батальонов. За восемь месяцев работы врачи Башкирии вылечили более ста тысяч пациентов. Для наших коллег это не просто врачебный долг, а помощь по велению сердца.

Максим Забелин добавил, что республика получает самые лучшие отзывы о работе башкирских врачей и медсестер.

Напомним, в октябре мы рассказали о враче-травматологе из Караидельской ЦРБ Дмитрии Моисееве, который спасал раненых бойцов в Луганском госпитале.

Фото со страницы Максима Забелина в соцсети.