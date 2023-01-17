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Погибшему в СВО бойцу из Башкирии присвоено звание Героя России

Старшине Алмазу Сафину из Альшеевского района Башкирии президент РФ Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщила сегодня, 17 января, пресс-служба правительства Башкирии.

Погибшему в СВО бойцу из Башкирии присвоено звание Героя России
Погибшему в СВО бойцу из Башкирии присвоено звание Героя России

Уроженец села Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич проявил мужество и героизм при исполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

С 30 сентября 2022 года Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции на Украине. Он временно исполнял должность разведчика-оператора взвода разведывательной роты 237 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

На сайте Кремля рассказали о подвиге нашего земляка. 14 января 2023 года в ходе ведения оборонительных боёв на Красно-Лиманском операционном направлении противник вывел все имеющиеся резервы в район населённого пункта Кременная, чтобы прорвать оборону десантников, отрезать пути снабжения группировки войск и захватить Кременную.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Алмаза Сафина в составе батальона удерживал оборону на предполагаемом участке основного удара врага. Старшина А.Сафин оперативно организовал наблюдение, инженерное и фортификационное оборудование позиций, поставил подчинённым задачи и организовал оборону закрепленных за взводом позиций.

В ходе наблюдения с помощью средств разведки старшина А.Сафин первым обнаружил выдвижение подразделений резервов противника в направлении позиций взвода, своевременно подал команду подчинённым на открытие огня, доложив об этом командиру роты, чем упредил попытку внезапного нападения. В ходе боя огнём из личного оружия Сафин уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. В ходе артиллерийского налёта старшина А.Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставив позиций, продолжил управлять подчинёнными и вести прицельный огонь.

Противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но, встретив ожесточенное сопротивление, понеся большие потери, не добился результата, и, после подхода подкрепления из состава третьего десантно-штурмового батальона полка, вынужден был отступить. Свою задачу по захвату Кременной враг не выполнил.

В результате мужественных действий десантников под командованием старшины А.Сафина в ходе боя уничтожены один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина А.Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин сообщил трагическую весть о гибели земляка в своем телеграм-канале вчера, 16 января.

- Ему было 37 лет, - написал глава района. - Это тяжёлая утрата и непередаваемая боль для всех нас! Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Алмаза. Мы скорбим вместе с вами.

Фото из телеграм-канала Дамира Мустафина.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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