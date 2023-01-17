Погибшему в СВО бойцу из Башкирии присвоено звание Героя России

Уроженец села Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич проявил мужество и героизм при исполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

С 30 сентября 2022 года Алмаз Сафин принимал участие в специальной военной операции на Украине. Он временно исполнял должность разведчика-оператора взвода разведывательной роты 237 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

На сайте Кремля рассказали о подвиге нашего земляка. 14 января 2023 года в ходе ведения оборонительных боёв на Красно-Лиманском операционном направлении противник вывел все имеющиеся резервы в район населённого пункта Кременная, чтобы прорвать оборону десантников, отрезать пути снабжения группировки войск и захватить Кременную.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Алмаза Сафина в составе батальона удерживал оборону на предполагаемом участке основного удара врага. Старшина А.Сафин оперативно организовал наблюдение, инженерное и фортификационное оборудование позиций, поставил подчинённым задачи и организовал оборону закрепленных за взводом позиций.

В ходе наблюдения с помощью средств разведки старшина А.Сафин первым обнаружил выдвижение подразделений резервов противника в направлении позиций взвода, своевременно подал команду подчинённым на открытие огня, доложив об этом командиру роты, чем упредил попытку внезапного нападения. В ходе боя огнём из личного оружия Сафин уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. В ходе артиллерийского налёта старшина А.Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, но не оставив позиций, продолжил управлять подчинёнными и вести прицельный огонь.

Противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но, встретив ожесточенное сопротивление, понеся большие потери, не добился результата, и, после подхода подкрепления из состава третьего десантно-штурмового батальона полка, вынужден был отступить. Свою задачу по захвату Кременной враг не выполнил.

В результате мужественных действий десантников под командованием старшины А.Сафина в ходе боя уничтожены один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина А.Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин сообщил трагическую весть о гибели земляка в своем телеграм-канале вчера, 16 января.

- Ему было 37 лет, - написал глава района. - Это тяжёлая утрата и непередаваемая боль для всех нас! Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Алмаза. Мы скорбим вместе с вами.

Фото из телеграм-канала Дамира Мустафина.