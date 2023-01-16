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Вчера, 15:13

О воинах из Башкирии рассказали на федеральном телеканале

Вчера, 15 января, на федеральном канале «Россия 1» в программе «Вести Недели» показали сюжет о башкирских воинах. Им поделился на своей странице в соцсети советник главы Башкирии по работе с военнослужащими Алик Камалетдинов.

О воинах из Башкирии рассказали на федеральном телеканале
О воинах из Башкирии рассказали на федеральном телеканале

В ролике рассказывается о подвиге башкирской коннице, которая с первого дня Отечественной войны 1812 года была в строю русской армии. Документы и артефакты хранятся в Национальном музее Башкирии. Далее говорится о легендарном командире башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратове, ставшем Героем Великой Отечественной войны.

О бойцах башкирских батальонов, которые сегодня защищают Родину в ходе спецоперации, рассказывает Алик Камалетдинов. Первая партия бойцов прибыла в кратковременный отпуск домой и побывала на хоккейном матче в Уфе.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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