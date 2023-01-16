О воинах из Башкирии рассказали на федеральном телеканале

В ролике рассказывается о подвиге башкирской коннице, которая с первого дня Отечественной войны 1812 года была в строю русской армии. Документы и артефакты хранятся в Национальном музее Башкирии. Далее говорится о легендарном командире башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратове, ставшем Героем Великой Отечественной войны.

О бойцах башкирских батальонов, которые сегодня защищают Родину в ходе спецоперации, рассказывает Алик Камалетдинов. Первая партия бойцов прибыла в кратковременный отпуск домой и побывала на хоккейном матче в Уфе.