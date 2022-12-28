На Нугушском водохранилище в Башкирии появились три участка под туринфраструктуру

В Мелеузовском районе на берегу Нугушского водохранилище появились три новых участка для размещения здесь объектов туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов, это место очень популярно у туристов, а следовательно вложения инвесторов окупятся в кратчайшие сроки.

- Здесь можно подключиться к электросетям и обустроить скважину, - подчеркнул он. - Мы, в свою очередь, поддержим инвесторов в плане взаимодействия с местными органами власти и в подготовке документов.

Ознакомиться с участками можно, не выезжая на место: на сайте Корпорации развития РБ доступен виртуальный тур.