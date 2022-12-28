Глава Башкирии: Не думал, что увижу друга в бронежилете

На своих страницах глава республики разместил фотографию с Азатом Бадрановым и написал, что этот снимок для него особенный. Он напомнил своим подписчикам: его коллега, друг и соратник решил нести службу именно в батальоне имени генерала Шаймуратова.

При этом Радий Хабиров отметил, что никогда даже не думал, что они встретятся таким образом и он увидит своего друга в военной форме и бронежилете. По словам автора поста, каждое время — это свои решения и свои мужчины-герои.

Фото со страницы главы РБ vk.com.