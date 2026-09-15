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15 Сентября , 16:36

Участники кадрового проекта «Герои Башкортостана» получили дипломы

Сегодня, 15 сентября, в Уфе глава республики Радий Хабиров вручил дипломы об окончании обучения участникам кадрового проекта «Герои Башкортостана», сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Участники кадрового проекта «Герои Башкортостана» получили дипломыУчастники кадрового проекта «Герои Башкортостана» получили дипломы
Участники кадрового проекта «Герои Башкортостана» получили дипломы

В течение года участники изучали основы современного законодательства, экономики и государственного управления, проходили стажировки в органах власти, на предприятиях и в организациях республики, а также работали с наставниками — членами правительства, руководителями муниципалитетов и крупных организаций.

Обращаясь к выпускникам, Радий Хабиров отметил, что проект вызвал большой интерес среди военнослужащих со всей страны — поступило порядка 2 тысяч заявок более чем из 40 регионов России, в финал вышли 70 человек, и 64 из них получили заветные дипломы.

— В бою вы прошли через тяжелейшие испытания, с оружием в руках защищали Отечество. Теперь в мирной жизни вам предстоит направить на благо республики свой опыт, волю и умение преодолевать трудности, — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что программа уже приносит конкретные результаты

— 23 человека — практически каждый третий выпускник курса – уже работают в органах государственной власти, местного самоуправления и организациях республики, — подчеркнул руководитель региона.

Радий Хабиров поблагодарил преподавателей, наставников и организаторов проекта, а участникам пожелал успешной работы.

Напомним, программу реализуют по поручению руководителя региона в продолжение федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель — подготовка управленческого резерва из числа ветеранов специальной военной операции.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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