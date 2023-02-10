Башкирия заняла первое место в ПФО по общественным проектам

В режиме ВКС заседание провел полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В нем участвовали общественные деятели и руководители крупных предприятий регионов, входящих в ПФО.

- Сегодня в числе приоритетов – последовательное выстраивание всеобъемлющей системы реализации государственной молодежной политики на федеральном и региональном уровнях, обеспеченность кадрами и материально-техническая, - отметил Игорь Комаров, обозначая ключевые задачи по развитию гражданского общества на этот год. И подчеркнул, что аппарат полпреда Президента РФ в ПФО формирует систему самостоятельных госорганов по делам молодежи. В прошлом году такие органы созданы в шести регионах, сегодня функционируют уже в девяти регионах Приволжского федерального округа.

- Окружные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» стали центральным мероприятием по допризывной подготовке парней во всех регионах Приволжского округа, - сказал Игорь Комаров. – Мы получили в итоге серьезный инструмент, который помогает корректировать подходы к этой работе, решая задачи, поставленные главой нашего государства Владимиром Путиным. Тем самым задана планка для других федеральных округов страны.

Он отметил, что в прошлом году регионы нашего округа вдвое увеличили софинансирование окружных общественных проектов по сравнению с допандемийным 2019 годом. Он попросил глав регионов обратить особое внимание на сохранение объема финансирования молодежной политики и общественных проектов из региональных бюджетов.

Планируется увеличить в этом году число проектов. Впервые в декабре этого года состоится окружной турнир по адаптивному, в том числе следж-хоккею «Хоккей для всех» в Пермском крае. Два окружных финала общественных проектов пройдут в юбилейном формате: спортивно-туристский лагерь «Туриада» и окружная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья».

В настоящее время на территории округа реализуется 14 общественных проектов, пять из них - патриотического профиля.

Отмечено, что по итогам прошлого года Башкортостан занял первое место в общественных проектах ПФО. В них приняли участие 32 тысячи молодых жителей республики. Лидерство наша республика сохраняет на протяжении четырех лет. У нас регулярно проводится финал фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО».

Особенное внимание уделяется проектам патриотической направленности: «Кадетство», «Зарница Поволжья», «Герои Отчества», «Туриада», «Гвардеец».

Фото предоставлено пресс-службой полпреда президента РФ в ПФО.