Рекордный урожай

Какие же факторы привели к большому успеху? Во-первых, аграрии всегда зависимы от погодных условий. В этом смысле год стал практически идеальным для хлеборобов. Другой фактор, в 2022 году хозяйства республики внесли 94 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, применили более 10 процентов в общем объеме элитных и суперэлитных семян. Добавим к этому то, что в последние годы сельхозпредприятия и фермеры активно обновляли технику, благодаря чему агротехнические мероприятия были своевременно выполнены. В начале года аграрии попали в зависимость при обслуживании, а также в запасных частях и расходных материалах к импортной техники. Поэтому параллельно была создана Ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий республики. Теперь предприятия в её составе производят более 2 тыс. запасных частей на иностранные машины.

Порадовал и урожай масличных культур. Заводы в Чишминском районе и городе Кумертау способны переработать весь урожай подсолнечника. В то же время большой урожай показал явную нехватку мощностей по сушке, обработке, хранению зерновых и масличных культур. В настоящее время совместно с белорусской компанией «Амкодор» в республике строится завод по производству мощностей для сушки, хранения, очистки зерна. На следующий год ставится задача увеличить их минимум до 5 млн тонн. Почему об этом не думали раньше? До рекордного урожая в 4 млн тонн емкостей вполне было достаточно. Потому что 2 млн. тонн помещается на элеваторах и столько же на складах сельхозпредприятий.

Засуха 2021 года сильно повлияла на состояние животноводства, существо снизилось поголовье КРС, особенно в личных подсобных хозяйствах. Тем не менее, сейчас наблюдается устойчивый рост объемов производства ключевых товарных позиций. Растет объем товарного молока, производство мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– В агропромышленном комплексе Башкортостана научились производить сырье в большом количестве, – сказал вице-премьер - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов во время запуска нового производства на Стерлитамакском молкомбинате в конце декабря. – Теперь нам важно нарастить производство готовых продуктов питания. Глава РБ Радий Хабиров поставил задачу увеличить объёмы выпуска продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Планируем, что в Башкортостане к 2030 году будут построены 50 молочных комплексов индустриального типа с общим объёмом производства молока – более 1 млн тонн.

Действительно, жизнь показала, что ориентир на строительство молочных комплексов было правильным. Они с каждым годом наращивают производство продукции, во многом благодаря им Башкортостан остается одним из ведущих молочных регионов страны. В 2022 году аграрии заготовили полуторагодовой запас кормов, зернофуража также будет достаточно благодаря рекордному урожаю.

Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2022 году составил более 7 млрд рублей. За 11 месяцев текущего года производство сельскохозяйственной продукции составило 129% к аналогичному периоду прошлого года. Конечно, без первой цифры не было бы и второй.