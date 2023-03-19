Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг

Вице-премьер башкирского правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев рассказал, что БАС-200 в 30-градусный мороз перелетел через реку Обь, недалеко от того места, где она впадает в Северный Ледовитый океан. Почта была доставлена в заполярный поселок Лабытнанги.

На борту дрон нес десять килограммов почтового груза. Такой вес для БАС-200 не предел, технологии беспилотников из Кумертау продолжают совершенствоваться. Дрон, кстати, доказал высокую работоспособность: он может осуществлять семь рейсов в день.

«Благодаря высокой в своем классе грузоподъемности (50 кг) БАС-200 подходит для решения широкого спектра задач: мониторинга местности в темноте, перевозки грузов, аэрогравиметрической съемки, поисково-спасательных операций, лазерного сканирования, магнитометрической и тепловизионной съемки, и даже транслирует информацию в режиме реального времени», — сообщил министр.

«Добавлю, что проект создания БАС-200 на базе КумАПП получил финансирование федерального ФРП на сумму 1,7 миллиарда рублей при содействии главы Башкортостана Радия Хабирова и правительства республики», — отметил Александр Шельдяев.

Фото из аккаунта Александра ШЕЛЬДЯЕВА.