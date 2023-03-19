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Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг

Государственная корпорация «Ростех» отчиталась об успешном прохождении первой в истории нашей страны тестовой аэробеспилотной доставке грузов (почты) за Полярным кругом. Беспилотник для этих целей создан в башкирском городе Кумертау.

Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг
Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг

Вице-премьер башкирского правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев рассказал, что БАС-200 в 30-градусный мороз перелетел через реку Обь, недалеко от того места, где она впадает в Северный Ледовитый океан. Почта была доставлена в заполярный поселок Лабытнанги.

На борту дрон нес десять килограммов почтового груза. Такой вес для БАС-200 не предел, технологии беспилотников из Кумертау продолжают совершенствоваться. Дрон, кстати, доказал высокую работоспособность: он может осуществлять семь рейсов в день.

«Благодаря высокой в своем классе грузоподъемности (50 кг) БАС-200 подходит для решения широкого спектра задач: мониторинга местности в темноте, перевозки грузов, аэрогравиметрической съемки, поисково-спасательных операций, лазерного сканирования, магнитометрической и тепловизионной съемки, и даже транслирует информацию в режиме реального времени», — сообщил министр.

«Добавлю, что проект создания БАС-200 на базе КумАПП получил финансирование федерального ФРП на сумму 1,7 миллиарда рублей при содействии главы Башкортостана Радия Хабирова и правительства республики», — отметил Александр Шельдяев.

Фото из аккаунта Александра ШЕЛЬДЯЕВА.

Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг
Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг
Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг
Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг
Беспилотник из Башкирии успешно доставил почту за Полярный круг
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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