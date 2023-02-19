Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов

Конвой формировался, как принято в республике, на базе Единого логистического центра, куда предназначенные участникам СВО грузы собираются со всех муниципалитетов региона, сообщает агентство «Башинформ». Финальный инструктаж провел замначальника спасательной службы Башкирии по оперативной работе ГКЧС Александр Сопин.

- Водители едут опытные. В пути есть определённые точки, где мы останавливаемся поесть, заправиться, словом маршрут известен. Вся дорога занимает 30 часов. Мы проезжаем места, где шли бои и там работают сапёры. Тем не менее всегда доставляем груз для наших воинов благополучно, - отметил Александр Сопин.

Водитель Александр Хвалов везет один из бронированных «Уралов». Всего в составе гумконвоя их три. Спецтехника подготовлена одним из подразделений «Башнефтегеофизики» — предприятием «Сервис-Мастер».

- В ближайшее время начинаем готовить ещё три бронированных «Урала» и партию УАЗов. В перспективе планируем отправить и автобус, поскольку там техника нужна не только для боевых условий, но и для работы в гражданской инфраструктуре, ‒ рассказал «Башинформу» Ильдар Ибрагимов.

- Гумконвой, кроме бронированной техники, доставит башкирским воинам автомобили высокой проходимости и спецоборудование. Конечно же, продукты питания, посылки от родных и близких. Гуманитарный груз, который собрали предприятия и организации, общественники и неравнодушные жители республики, доберётся до пункта назначения вовремя. Ребята у нас опытные, подготовленные. Поручение Радия Хабирова по обеспечению военнослужащих выполняется, как положено, ‒ отметил советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

Напомним, что это уже как минимум третий крупный гуманитарный конвой с начала февраля, который республика направляет в Донбасс и участникам СВО - уроженцам республики.

Фото «Башинформ».