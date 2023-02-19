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Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов

В зону СВО по поручению главы республики Радия Хабирова отправлена крупная гуманитарная колонна. Тёплая одежда, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, а также заказанные бойцами  специальное оборудование и четырёхколёсная техника предназначена  военнослужащим башкирских батальонов имени Шаймуратова,  Доставалова, Салавата Юлаева и мобилизованным из республики.

Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов

Конвой формировался, как принято в республике, на базе Единого логистического центра, куда предназначенные участникам СВО грузы собираются со всех муниципалитетов региона, сообщает  агентство «Башинформ». Финальный инструктаж провел замначальника спасательной службы Башкирии по оперативной работе ГКЧС Александр Сопин.

- Водители едут опытные. В пути есть определённые точки, где мы останавливаемся поесть, заправиться, словом маршрут известен. Вся дорога занимает 30 часов. Мы проезжаем места, где шли бои и там работают сапёры. Тем не менее всегда доставляем груз для наших воинов благополучно, - отметил Александр Сопин.

Водитель Александр Хвалов везет один из бронированных «Уралов». Всего в составе гумконвоя их три. Спецтехника подготовлена одним из подразделений «Башнефтегеофизики» — предприятием «Сервис-Мастер».

- В ближайшее время начинаем готовить ещё три бронированных «Урала» и партию УАЗов. В перспективе планируем отправить и автобус, поскольку там техника нужна не только для боевых условий, но и для работы в гражданской инфраструктуре, ‒ рассказал «Башинформу» Ильдар Ибрагимов.

- Гумконвой, кроме бронированной техники, доставит башкирским воинам автомобили высокой проходимости и спецоборудование. Конечно же, продукты питания, посылки от родных и близких. Гуманитарный груз, который собрали предприятия и организации, общественники и неравнодушные жители республики, доберётся до пункта назначения вовремя. Ребята у нас опытные, подготовленные. Поручение Радия Хабирова по обеспечению военнослужащих выполняется, как положено, ‒ отметил советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

Напомним, что это уже как минимум третий крупный гуманитарный конвой с начала февраля, который республика направляет в Донбасс и участникам СВО  - уроженцам республики.

 

Фото «Башинформ».

Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Башкирия отправила гуманитарный конвой со спецтехникой бойцам добровольческих батальонов
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:гуманитарный груз в зону сводонбассбашкирские батальоны шаймуратовадоставаловасалавата юлаеваземляки-мобилизованныеучастники свокамалетдинов
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