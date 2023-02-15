Уфа отправила участникам СВО подарки к празднику и мобильную прачечную

– Мы выезжаем с гуманитарным конвоем к нашим ребятам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Доставим 14 единиц техники и наш эксклюзив – мобильную прачечную. С ее помощью можно постирать свою одежду прямо в полевых условиях: там две стиральные машины и сушильная, – сообщил заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский.

В составе гуманитарного груза также посылки от родственников мобилизованных и подарочные наборы к Дню защитника Отечества.

Муниципалитет выражает благодарность всем, кто оказывает помощь в формировании гуманитарных грузов: жителям, волонтерам, общественным организациям, администрациям районов города, предпринимателям, подчеркнули в мэрии.

Фото: Администрация Уфы.