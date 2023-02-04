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Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна

Из Республики Башкортостан в зону СВО ушел беспрецедентный по наполнению гуманитарный груз – на 43 грузовых фурах.

Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна
Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна

В состав груза вошли 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, передвижная баня, квадрокоптеры, тепловизоры, буржуйки, экипировка, теплая одежда, генераторы стиральные машины, печи, бензопилы, строительные инструменты и, конечно же, письма детей и посылки от семей. Сотни посылок от родных и близких, которых наши бойцы ждут с особенным нетерпением, написал в соцсетях вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.

В формировании колонны с грузом приняли участие 17 муниципалитетов республики. Колонну сопровождают 13 глав администраций муниципалитетов – они выехали, чтобы встретиться в зоне СВО с земляками, узнать их насущные проблемы и решить их.

«Практика посещения муниципальными руководителями своих земляков, воюющих на Донбассе, стала очень востребованной. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Я думаю, что груз, который мы доставим нашим защитникам, существенно облегчит их боевую работу и позволит привнести в их повседневную жизнь частичку тепла родного Башкортостана. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в формировании данного груза и пожелать колонне успешно достичь адресата и без происшествий вернуться домой», – сказал Ирек Сагитов.

Сегодня стало известно, что новый, второй по счету в этом году (первый был отправлен в середине января) конвой с гуманитарной помощью для мобилизованных достиг места назначения в зоне боевых действий. Он стал самым крупным по составу и численности за все время СВО.

Напомним, гуманитарная помощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению главы республики Радия Хабирова, который не однажды говорил о том, что ни один боец и его семья не останется без внимания республики.

Фото из аккаунта Ирека САГИТОВА.

Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна
Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна
Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна
Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна
Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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