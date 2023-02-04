Из Башкирии на Донбасс отправилась самая крупная за всё время СВО гуманитарная колонна

В состав груза вошли 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, передвижная баня, квадрокоптеры, тепловизоры, буржуйки, экипировка, теплая одежда, генераторы стиральные машины, печи, бензопилы, строительные инструменты и, конечно же, письма детей и посылки от семей. Сотни посылок от родных и близких, которых наши бойцы ждут с особенным нетерпением, написал в соцсетях вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.

В формировании колонны с грузом приняли участие 17 муниципалитетов республики. Колонну сопровождают 13 глав администраций муниципалитетов – они выехали, чтобы встретиться в зоне СВО с земляками, узнать их насущные проблемы и решить их.

«Практика посещения муниципальными руководителями своих земляков, воюющих на Донбассе, стала очень востребованной. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Я думаю, что груз, который мы доставим нашим защитникам, существенно облегчит их боевую работу и позволит привнести в их повседневную жизнь частичку тепла родного Башкортостана. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в формировании данного груза и пожелать колонне успешно достичь адресата и без происшествий вернуться домой», – сказал Ирек Сагитов.

Сегодня стало известно, что новый, второй по счету в этом году (первый был отправлен в середине января) конвой с гуманитарной помощью для мобилизованных достиг места назначения в зоне боевых действий. Он стал самым крупным по составу и численности за все время СВО.

Напомним, гуманитарная помощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению главы республики Радия Хабирова, который не однажды говорил о том, что ни один боец и его семья не останется без внимания республики.

Фото из аккаунта Ирека САГИТОВА.