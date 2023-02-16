Башкирия отправила в зону СВО очередной гуманитарный конвой

Это 63-я по счету колонна с гуманитарной помощью. По словам вице-премьера Ирека Сагитова, груз будет доставлен в шесть воинских частей, где служат воины из Башкирии, и в батальон имени Салавата Юлаева.

В формировании гуманитарного груза принимали участие правительство, депутаты Госсобрания, представители бизнеса, администраций Баймакского, Бураевского, Буздякского, Илишевского, Федоровского и Дюртюлинского районов, сообщает «Башинформ».

- По поручению главы республики Радия Хабирова мы сформировали очередной гумконвой. Буквально через пару дней наши воины получат 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, спецтехнику, печки-буржуйки, генераторы, продукты питания, медикаменты, пиломатериалы, передвижную баню, средства связи. Но самое главное — это, конечно же, посылки и письма от родных и близких, - отметил Ирек Сагитов.

Добавим, до 23 февраля из Башкирии в зону СВО отправится еще один гумконвой с грузом для воинов батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

Фото: Башинформ.