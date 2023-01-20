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На телеграм-канале Евразийского НОЦ расскажут о лучших наставниках Башкирии

В соцсети научно-образовательного центра запустили рубрику "Год наставника", в которой предложили всем желающим делиться своими историями о педагогах-наставниках.

На телеграм-канале Евразийского НОЦ расскажут о лучших наставниках Башкирии
На телеграм-канале Евразийского НОЦ расскажут о лучших наставниках Башкирии

Стартовала новая рубрика с рассказа и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий Вадима Захарова. Он отметил, что в вузе сегодня более двух тысяч наставников из числа профессорско-преподавательского состава, и Год педагога и наставника должен повысить авторитет их профессии.

- С большой благодарностью и огромным уважением вспоминаю своего научного руководителя и мудрого наставника Карла Самойловича Минскера. Выдающийся ученый, он свои знания и талант щедро отдавал любимому делу, - вспоминает Вадим Захаров. - Он создал признанную в России и за рубежом научную школы по химии и технологии полимеров. Под его руководством десятки молодых ученых стали кандидатами и докторами наук, продолжая дело учителя.

Сам Вадим Петрович сегодня выступает научным руководителем семи кандидатов наук и научным консультантом одного доктора наук. Так, аспирант-химик Артур Псянчин разрабатывает проект переработки пластика. Благодаря этой работе Артур стал именным стипендиатом президента России и обладателем республиканского гранта в области науки.

Фото: из архива Вадима Захарова.

На телеграм-канале Евразийского НОЦ расскажут о лучших наставниках Башкирии
На телеграм-канале Евразийского НОЦ расскажут о лучших наставниках Башкирии
На телеграм-канале Евразийского НОЦ расскажут о лучших наставниках Башкирии
Автор:Мария СНЫТКИНА
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