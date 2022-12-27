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27 Декабря , 14:47

Хабиров добивается исторической справедливости

Эксперты отметили, что благодаря усилиям главы Башкирии республика отдает долг уважения своим героям.

Хабиров добивается исторической справедливости
Хабиров добивается исторической справедливости

Историк Рамиль Рахимов высказался о роли Радия Хабирова в восстановлении исторической справедливости в отношении наших героических земляков. Своим мнением он поделился в интервью «Башинформу», заявив, что такие люди заслуживают признания, и оценил старания руководителя региона.

В свою очередь ветеран, боевых действий Тимерьян Ражапов привел в пример Минигали Шаймуратова – который благодаря усилиям главы РБ и общественников республики был посмертно удостоен звания Героя России.

Напомним, накануне Хабиров вручил ордена Шаймуратова ликвидаторам аварии на нефтезаводе в Уфе, которая произошла три десятилетия назад.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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