Имя Героя России Тамерлана Ильгамова из Башкирии увековечили на почтовой марке

Тамерлан Ильгамов погиб при выполнении боевых задач в СВО. Он был командиром боевого расчёта зенитной ракетной батареи гвардейского зенитного ракетного полка. В одном из боев умелые действия военнослужащего, проявленные при этом мужество и отвага в условиях ракетного обстрела, а также грамотное руководство подчиненным личным составом позволили боевому расчету поразить девять ракет противника, при этом своими активными действиями вызывая огонь на себя. В том бою Тамерлан Ильгамов погиб…

За проявленную отвагу и мужество Тамерлану Ильгамову посмертно присвоено звание Героя России. «Республика Башкортостан» сообщала и о том, что на здании гимназии имени Героя Советского Союза Тагира Кусимова, в которой учился герой, установили мемориальную доску Тамерлану Ильгамову.

Специальная серия почтовых марок выпущена по инициативе партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Фото из открытых источников.