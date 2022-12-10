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Имя Героя России Тамерлана Ильгамова из Башкирии увековечили на почтовой марке

«Почта России» ко Дню Героев Отечества выпустила марки с информацией о нашем земляке, уроженце Абзелиловского района Тамерлане Ильгамове.

Имя Героя России Тамерлана Ильгамова из Башкирии увековечили на почтовой марке
Имя Героя России Тамерлана Ильгамова из Башкирии увековечили на почтовой марке

Тамерлан Ильгамов погиб при выполнении боевых задач в СВО. Он был командиром боевого расчёта зенитной ракетной батареи гвардейского зенитного ракетного полка. В одном из боев умелые действия военнослужащего, проявленные при этом мужество и отвага в условиях ракетного обстрела, а также грамотное руководство подчиненным личным составом позволили боевому расчету поразить девять ракет противника, при этом своими активными действиями вызывая огонь на себя. В том бою Тамерлан Ильгамов погиб…

За проявленную отвагу и мужество Тамерлану Ильгамову посмертно присвоено звание Героя России. «Республика Башкортостан» сообщала и о том, что на здании гимназии имени Героя Советского Союза Тагира Кусимова, в которой учился герой, установили мемориальную доску Тамерлану Ильгамову.

Специальная серия почтовых марок выпущена по инициативе партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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