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Вчера, 16:36

Президент вручил жителю Башкирии звезду Героя России

Высокой награды удостоился Борис Дудко из Бирска.

Президент вручил жителю Башкирии звезду Героя России
Президент вручил жителю Башкирии звезду Героя России

В Москве прошло вручение медалей «Золотая звезда» Героям России. Церемонию приурочили ко Дню Героев Отечества. Высшую награду получили более 200 человек – как военных, так и гражданских. В их числе наш земляк майор Борис Дудко из Бирска, сообщает официальный сайт Кремля.

По данным «Башинформа», танковый батальон под командованием Дудко отличился во время спецоперации, уничтожив более двух десятков единиц техники противника. Медаль Герою вручил глава государства.

Сейчас наш земляк находится в отпуске, после чего продолжит службу.

Фото: стопкадр трансляции.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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