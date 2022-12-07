Житель Башкирии пробежал 250 километров по Антарктиде, чтобы собрать деньги «особенным» детям

Примечательно, что парень оказался единственным участником из России. А всего к престижному марафону допустили 42 спортсменов.

Как сообщила пресс-служба Общественной палаты РБ, Радмир отправился на гонку не только из-за спортивного азарта, но и чтобы собрать миллион рублей для подопечных центра "Ломая барьеры".

- Мы благодарим Радмира за спортивный поступок в поддержку "особенных" детей и поздравляем с отличным результатом, - заметила член ОП РБ, директор центра "Ломая барьеры" Алина Хабирова. - Мы каждый день болели за него. Ждем возвращения, чтобы узнать про гонку из первых уст и лично поблагодарить.

К сожалению, намеченная сумма собрана не полностью: в фонд центра поступило чуть более 400 тысяч рублей, поэтому сбор средств продолжается до сих пор. Посильную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья можно оказать на его сайте.

Гонка, в которой участвовал уфимец, входит в серию ультрамарафонов "Четыре пустыни". Кроме Антарктиды, участникам могут преодолеть пустыни Гоби, Атакама и Сахара. Каждый маршрут составляет около 250 километров. Особенность антарктического - суровые климатические условия. Весь участок поделен на этапы, каждый из которых занимает по 5 - 6 часов. На пунктах отдыха спортсмены могут получить медицинскую помощь и воду, остальное несут с собой.

Фото: пресс-служба ОП РБ.