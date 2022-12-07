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Вчера, 12:36

Житель Башкирии пробежал 250 километров по Антарктиде, чтобы собрать деньги «особенным» детям

Уфимец Радмир Бикметов занял четвертое место в международной гонке "Last Desert 2022" ("Последняя пустыня"), которая проходила с 22 ноября по 4 декабря в Антарктиде.

Житель Башкирии пробежал 250 километров по Антарктиде, чтобы собрать деньги «особенным» детям
Житель Башкирии пробежал 250 километров по Антарктиде, чтобы собрать деньги «особенным» детям

Примечательно, что парень оказался единственным участником из России. А всего к престижному марафону допустили 42 спортсменов.

Как сообщила пресс-служба Общественной палаты РБ, Радмир отправился на гонку не только из-за спортивного азарта, но и чтобы собрать миллион рублей для подопечных центра "Ломая барьеры".

- Мы благодарим Радмира за спортивный поступок в поддержку "особенных" детей и поздравляем с отличным результатом, - заметила член ОП РБ, директор центра "Ломая барьеры" Алина Хабирова. - Мы каждый день болели за него. Ждем возвращения, чтобы узнать про гонку из первых уст и лично поблагодарить.

К сожалению, намеченная сумма собрана не полностью: в фонд центра поступило чуть более 400 тысяч рублей, поэтому сбор средств продолжается до сих пор. Посильную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья можно оказать на его сайте.

Гонка, в которой участвовал уфимец, входит в серию ультрамарафонов "Четыре пустыни". Кроме Антарктиды, участникам могут преодолеть пустыни Гоби, Атакама и Сахара. Каждый маршрут составляет около 250 километров. Особенность антарктического - суровые климатические условия. Весь участок поделен на этапы, каждый из которых занимает по 5 - 6 часов. На пунктах отдыха спортсмены могут получить медицинскую помощь и воду, остальное несут с собой.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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