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Вчера, 16:10

Владимир Путин отметил благодарственными письмами двух человек из Башкирии

Президент России Владимир Путин отметил благодарственными письмами двух человек, представляющих Башкирию, – студента Максима Скачко и  служащую Татьяну Пахомову.

Владимир Путин отметил благодарственными письмами двух человек из Башкирии
Владимир Путин отметил благодарственными письмами двух человек из Башкирии

Максим Скачко – четверокурсник баймакского филиала УТЭК отмечен президентским письмом благодаря активной волонтерской работе. В период «ковидной» пандемии он помогал доставлять лекарства и продукты пожилым людям, сообщает издание «Баймакский вестник».

Татьяна Пахомова – специалист белорецкого филиала компании «Росгосстрах» получила благодарность главы государства за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Документ о награждении опубликован на сайте правовой информации РФ.

Фото предоставлено газетой «Баймакский вестник».

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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