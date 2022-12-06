Владимир Путин отметил благодарственными письмами двух человек из Башкирии

Максим Скачко – четверокурсник баймакского филиала УТЭК отмечен президентским письмом благодаря активной волонтерской работе. В период «ковидной» пандемии он помогал доставлять лекарства и продукты пожилым людям, сообщает издание «Баймакский вестник».
Татьяна Пахомова – специалист белорецкого филиала компании «Росгосстрах» получила благодарность главы государства за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Документ о награждении опубликован на сайте правовой информации РФ.
Фото предоставлено газетой «Баймакский вестник».