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Вчера, 11:11

Радий Хабиров рассказал об уфимском производителе школьной формы

На своей странице в соцсети глава республики рассказал об индивидуальном предпринимателе Зульфире Газизовой, которая значительно расширила текстильное производство благодаря республиканской поддержке и санкциям.

Радий Хабиров рассказал об уфимском производителе школьной формы
Радий Хабиров рассказал об уфимском производителе школьной формы

Фабрика "Оптри" заработала еще в 2011 году. Тогда здесь было всего две швеи. Однако сегодня штат разросся до 40 сотрудников, которые работают в цехе на 1300 квадратных метров. В 2020 году руководитель производства Зульфира Газизова получила республиканскую субсидию в 3 миллиона рублей на приобретение сырья и оборудования, а в 2021 году вернула часть затрат по этой же программе.

Сегодня производство имеет знак "Продукт Башкортостана", который позволяет участвовать в выездных бизнес-миссиях, получать информационное сопровождение.

"И конечно, это наш, республиканский знак качества - показатель того, что продукции можно доверять", - отметил Радий Хабиров.

Фабрика "Оптри" производит женскую одежду и школьную форму. Причем, школьную форму начали продавать не только в Башкирии, но и в Челябинской, Саратовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Есть продукция фабрики и в интернет-магазинах. География продаж расширилась благодаря санкциям, когда с рынка ушли западные производители. Сегодня "Оптри" выпускает от тысячи до трех тысяч изделий в сутки.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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