И мир станет краше

Сейчас работы идут в восьми городах и селах — победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ Ирина Голованова.

В нынешнем году новые общественные пространства появятся в Белебее, Салавате, Учалах, Октябрьском и поселке Чишмы. Еще три проекта — в Дюртюлях, Верхнеяркеево Илишевского района и Кушнаренково Кушнаренковского района — планируется сдать в будущем году.

Один из самых ярких проектов — «Путь Урал-батыра» в Учалах. В парке оборудуются спортивные площадки, аттракционы, зоны отдыха с перголами, прогулочные тропинки, проводится озеленение. Не менее интересный проект — «Иванаевский сад» в Дюртюлях: здесь обустраивается береговая линия, готовятся основание под дорожки и сваи под пирсы. В Кушнаренково по проекту «Тропа Топорниных» начата укладка брусчатки, ведется планировка территории и прокладка кабельных линий для системы освещения.

На очереди еще пять проектов, которые будут реализованы в 2027 — 2028 годах. Это «Набережная Заашкадарья» в Стерлитамаке, «Первая улица Туймазов», «Благовещенск: культура воды», «Другая сторона Янаула: у северного пруда» и «Центральная площадь села Малояз: память земли и узор времени».

Проект «Набережная Заашкадарья» станет продолжением проекта «Соляная пристань». Речь идет о благоустройстве набережной на противоположном берегу реки, где появятся прогулочная зона, детская, спортивная и смотровая площадки, кольцевые маршруты.

В Туймазах на улице 70 лет Октября будет создан велопешеходный маршрут со смотровыми площадками и арт-объектами. В Благовещенске работы развернутся на набережной пруда Потеха. Здесь обустроят детскую зону, зону отдыха, амфитеатр и сцену, пляж и места для рыбалки, смотровую башню.

В Янауле новое общест-венное пространство появится на месте заброшенной пром­зоны. Проект предусматривает создание набережной со смотровой площадкой и пирсом, зон отдыха, игровых, спортивных и тематических площадок, прогулочных маршрутов.

Преобразится и центральная площадь села Малояз. Акцент будет сделан на национальный колорит. Здесь появятся сцена, амфитеатр и перголы, новое освещение, будет проведено озеленение.

Всего победителями конкурса уже стали 44 проекта в двадцати городах и восьми селах. На благоустройство направлено 3,7 млрд рублей.

— Большой объем организационной работы был проведен, теперь доведите дело до конца. Принимайте работы внимательно. Это на самом деле украшает наши города, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров.