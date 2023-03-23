Идеальный двор

По программе «Башкирские дворики» нынче республика планирует благоустроить 206 придомовых территорий в 30 муниципалитетах. Бюджет увеличен на 200 млн рублей и составил 1,2 млрд рублей, сообщила на оперативном совещании в правительстве и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

Кроме того, из местных бюджетов и за счет средств жителей на реализацию программы «Башкирские дворики» выделено дополнительно 72 млн рублей. Работы начнутся в середине апреля и завершатся 30 августа.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» республика среди регионов входит в тройку лидеров. В этом году будут благоустроены 122 общественные территории в 69 населенных пунктах. В их числе 19 парков, 16 аллей, 14 пешеходных зон, 10 скверов. Объекты планируется сдать до 1 сентября в городах и до 30 октября в сельских районах.

Большая работа предстоит и в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Стерлитамаке, Туймазах, Кумертау, Межгорье, Белебее и Бирске пройдет второй этап работ, объекты планируется сдать до 1 августа. Одновременно начнется работа по проектам — победителям конкурса прошлого года — в Ишимбае, Янауле, Дюртюлях, Агидели и Мелеузе.

Также дорабатываются заявки территорий, которые не стали победителями: Благовещенска, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата, сел Верхотор и Кушнаренково, и готовятся три новые — Баймака, Учалов и Белорецка.

В программу ремонта подъездов этого года вошли 752 подъезда в 274 домах, расположенных в 20 муниципалитетах. На эти цели будет направлено 744,4 млн рублей. В 60 процентах подъездов уже прошло техническое обследование, разработана сметная документация, объявлены конкурсные процедуры. Работы начнутся в апреле. По остальным подъездам объявлены аукционы на проведение обследования. Ремонт планируется начать в июне и завершить до 21 ноября.

И последнее: из бюджета республики выделено 100 млн рублей на ремонт крыш домов в сельских районах, где взносов жителей на эти работы не хватает. В планах отремонтировать крыши 22 домов в 18 муниципалитетах. Сезонные работы нужно завершить до 1 октября, а ремонт полностью — до 21 ноября.

— Это действительно очень важные программы, люди их приветствуют. Мы договорились, что по мере финансовых возможностей будем эти программы продолжать. Я каждый раз говорю: как только мы приходим с ремонтом дворов и подъездов, цены на квартиры увеличиваются на 5 — 10 процентов. Порядок наводим, и это очень важно, — отметил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона обозначил несколько значимых моментов. Прежде всего нужно выдержать сроки. Второй момент — ситуация в Кумертау с благоустройством и реконструкцией стадиона «Шахтер». В ближайшие две недели там необходимо провести выездное совещание, чтобы найти решение.

Глава республики также упомянул о негативных эмоциях, вызванных работой подрядчиков в селе Воскресенском Мелеузовского района и в Баймаке.

— Это безобразие. Мы выигрываем конкурсы, а потом деньги зарывают в землю. Хорошо, что вырулили: и в Баймаке неплохая история получилась, и Воскресенское туристической жемчужиной становится. Но это доработать надо, — подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение руководитель региона попросил обратить особое внимание на ремонт дворов, особенно в Уфе. Столице на эти цели дали много денег, и дворы должны быть идеальными. Кроме того, Радий Хабиров предложил в ближайшее время заслушать доклад о готовности к реконструкции парков, в частности, парка Лесоводов в Уфе.