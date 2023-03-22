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Сегодня, 14:21

Особенности капремонта в Башкирии: деньги можно одолжить

Главный государственный жилищный инспектор РБ Артур Давлетшин прокомментировал привлечение средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Особенности капремонта в Башкирии: деньги можно одолжить
Особенности капремонта в Башкирии: деньги можно одолжить

«Как будет проводиться капитальный ремонт многоквартирного дома, если срок, установленный региональной программой, наступил, а денежных средств на счете МКД недостаточно?», - спрашивает жительница Уфы Мария Яковлева.

Отвечает Артур Давлетшин:

«Сначала рассмотрим условие, когда собственники формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора. Согласно статье 182 Жилищного кодекса РФ, он должен провести капремонт в многоквартирном доме в те сроки и в тех объемах, что предусмотрены соответствующей региональной программой капремонта. Но вот сроки подошли, а средств у дома накопилось недостаточно. В этом случае регоператор может привлечь платежи за капремонт собственников помещений в других МКД, бюджетные субсидии или средства из иных разрешенных источников.  

При формировании фонда капремонта на специальном счёте многоквартирного дома привлекать средства других домов, то есть с общего счёта регионального оператора нельзя. Решение об источнике финансирования капремонта собственники многоквартирного дома должны принять на общем собрании».

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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