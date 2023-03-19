Мало радости жить на склоне

В номере «РБ» за 3 февраля был опубликован репортаж «Собачья гора. Жизнь без юбилеев». В нем журналисты газеты обещали читателям, что откроют серию публикаций об окраинах города в рамках подготовки к 450-летию Уфы. И вот пути репортерские привели нас на улицу Бакалинскую.

Гиблое место

Уфа, как известно, разбросана на семи холмах. Сплошные уклоны. Тем, кто живет на улице, где ландшафтный спуск-подъем, считай, не повезло. Осенью и зимой скользко, весной — бурные потоки, летом… Ну, лето не в счет — оно слишком короткое. Улица Бакалинская одна из таких. Берет начало на бывшем левом берегу бывшей речки Сутолоки, которую давно упрятали в трубу. Заканчивается то ли на Дуванском бульваре, то ли на улице Степана Кувыкина — не разобраться.

Бакалинская служит границей двух районов столицы: направо пойдешь — в Кировский попадешь, налево — в Советский. Впрочем, сей факт в жизни простых горожан никакой роли не играет, они о такой разделительной линии даже не подозревают.

— Эта улица очень «веселая», — иронизирует продавец одной из многочисленных торговых точек Василий и в роли экскурсовода рассказывает сразу о нескольких несуразицах в том месте, где Бакалинская в самой низине примыкает к улице Айской. — Видите, светофор напротив торгового центра «Ультра»? После него идет гиблое место — здесь постоянно случаются ДТП. Машины бьются потому, что после светофора с интервалом в 20 — 25 метров чередуются три поворота налево.

На них никто никому не хочет уступать путь, вот и бьются. Или вон та «кишка», — показывает Василий на проезд, уходящий в гору, и поясняет: — Она не сквозная, наверху водители упираются в знак «кирпич». Так и просится продлить «кишку» до улицы Менделеева, пробок стало бы меньше.

Несуразиц на Бакалинской много. Будто строили ее и не думали об удобствах для людей. Особенно на нечетной, Кировской стороне. Сплошная неразбериха в нумерации домов. Огромная 16-подъездная высотка (возможно, самое бесформенное строение в республике), в недрах которой упрятан разыскиваемый ежедневно сотнями горожан филиал «Уфаводоканала», имеет номер 19. Но трафаретка с цифрой настолько мала, что теряется в пестрой картине других вывесок и указателей.

Выше по улице начинается натуральная промзона: шиномонтажки, станции техобслуживания легковушек и прочие мелкие киоски-запупырки без всякой нумерации. С ума сойдешь — ничего не найдешь. Неожиданно над одинокой проходной пром­предприятия сбивает с толку огромный указатель «Ул. Радищева, 117». Откуда на Бакалинской ул. Радищева? Хотя надо отдать должное: хороший указатель, большой, издали читается, по дизайну советский. За разъяснением обращаемся к вахтерше за «вертушкой». Лидия, женщина в годах, предположила: мол, Радищева, кажется, давно снесена, а надпись осталась. Вокруг вахтера нервно кружила кошка Люся, недовольная перебившим ее сон журналистом. Лидия пошутила: «Люську надо спросить, она здесь давно живет, все улицы знает». За «вертушкой» располагались здания бывшего завода чертежных приборов, в которых сегодня арендуют помещения свыше полусотни средних и мелких фирм. Один из владельцев «ОООшки» раскрыл нам глаза на следующий общероссийский казус. Оказывается, у юрлиц должно быть два адреса: юридический и почтовый. Для налоговой инспекции. Если убрать со стены «советский» указатель Радищева, то арендодатель будет наказан за сокрытие почтового. Современный же адрес бывшего завода — ул. Бакалинская, 7.

Идем вверх. И опять вопросы: как объяснить тот факт, что после Бакалинской, 15 сразу идут несколько объектов с номером 9 с дробями? Куда подевались мистические объекты 11 и 13? Выше по улице вплоть до колеса обозрения на существующих объектах разной масти и калибров номеров нет. Возможно, они обозначены в современных навигаторах-гаджетах, но визуально не найти. Вот разве что залезть на колесо обозрения и рассмотреть окрестности с высоты. Другого объяснения, для чего сюда воткнули этот аттракцион, мы не нашли.

Два секрета Зуфар-агая

На четной, Советской стороне, преимущественно жилой, среди высоток прячутся три старые двухэтажки. Возможно, в них кто-то из жителей знает историю улицы. Нам везет — находим уникального старожила. Старшая по подъезду Светлана Антипина указывает на противоположную дверь: «Там живет Зуфар-абзы, он ветеран Великой Отечественной войны. Он даже строил наш дом». Ветеран гостеприимно распахивает дверь. Опрятно одет, в тюбетейке, по-воински подтянут, свежевыбрит — будто нас только и ждал. Хозяин уточняет: «Еще бы две минуты, и мы бы не встретились — я за продуктами собрался».

— Перед походом в магазин всегда бреетесь? — обращаюсь к нему шутливо.

— Да! — с задором реагирует 91-летний старик и смеется, радуясь неожиданным собеседникам. Тут хочется внести уточнение: не старик он вовсе, а мужчина на десятом десятке.

— За бутылкой? — захотелось продолжить тему магазина.

— Да, кефира, — радостно подхватывает юморную тональность разговора Зуфар-абзы и раскрывает секрет молодости: — Кефир — самый крепкий напиток, пью постоянно. Еще налегаю на каши всякие. Я ведь никогда не курил, не болел, кроме как простудой.

Зуфар Арслангалеевич Нуркаев родился в 1932 году в деревне Рапатово Чекмагушевского района. «Это родина певца Ильфата Смакова», — спешит подчеркнуть он. Как труженик тыла в военные годы был приравнен к ветеранам войны. Службу в армии проходил в Прибалтике, в морфлоте. После дембеля направился искать счастье в Уфу, трудился бригадиром строителей в объединении «Башлес». В те тяжелые послевоенные времена зародилась хорошая практика — строить в городах жилье инициативным способом. Рабочим предприятий в свободное от работы время разрешили возводить двух-, трехэтажные дома на восемь и более квартир. В «Башлесе» использовали, ясное дело, брус. Нуркаев и его товарищи двухэтажку по Бакалинской собрали быстро, высокого качества. В 1959 году справили с женой Анисой Усмановной новоселье в двухкомнатной квартире. То, что она на первом этаже, обернулось, как показало время, большой удачей. Зуфар Арслангалеевич, уже будучи на пенсии, взял да и пристроил к квартире с восточной стороны капитальную веранду, затем «раздвинул» ее до размеров еще одной двухкомнатки.

— Я работать люблю. Мне движение нужно, — повторил эти слова, как свое кредо, раз десять за время нашей короткой беседы. Стало ясно, что в них скрыт второй и, пожалуй, основной секрет долголетия (или молодости?) неутомимого строителя-пенсионера Нуркаева. Перед пристроем распланировал мансарду с фруктовыми деревьями, цветочными клумбами. Вымостил площадку цветными плитками, которые насобирал в заброшенных, готовящихся под снос старинных зданиях, коих в Уфе всегда не счесть. Получился своего рода итальянский дворик.

Всего Зуфар Арслангалеевич с бригадой построили здесь инициативным способом четыре дома. Два уже снесли. Кругом было поле, внизу, у Сутолоки, овраг. Постепенно стали возводить двухэтажные дома оборонные заводы № 210, № 161.

— Жить на склоне, наверное, не совсем удобно? — донимаю хозяина.

— Во всем надо находить плюсы, — блещет мудростью Зуфар-абзы.

А как на взгляд архитекторов?

Тема семи уфимских холмов, несмотря на оптимизм 91-летнего Нуркаева, просится как продолжение разговора, но уже с градостроителями. Прежде точку зрения на существование склонов и спусков высказал сын Зуфара-абзы Айрат, который родился и вырос на Бакалинской. Ему 64 года, работает главным инженером образовательного учреждения. Он не представляет своего детства без склонов на родной улице, без оврага у Сутолоки. Но в ту пору там был в основном пустырь, во дворе стоял всего лишь один автомобиль «Москвич», потом прибавился «Запорожец».

— С горы катались кто на санках, кто на лыжах, — вспоминает он. — С краю тротуара заливали ледяную дорожку для коньков, на пустыре делали хоккейную коробку. А в ливневой трубе метрового диаметра, которая пролегала под улицей Менделеева и выходила на поверхность ниже завода чертежных приборов, пацаны даже, нагнувшись, ходили, как в тоннеле, или прятались в ней.

Уклоны, овраги — мечта детворы, но испытание для старших. Как быть? Нельзя ли интересы и тех, и других учитывать в процессе проектирования? Вот как рассуждает директор ГБУ «Республиканский градостроительный центр» Ришат Шакирьянов:

— Сетка улиц формировалась постепенно, меняясь с годами. При строительстве «хрущевок» преследовалась одна цель — обеспечить жильем как можно больше людей, о нормативах улиц мало задумывались. Сегодня их соблюдение по обустройству уклонов стало обязательным условием. Согласен, что, например, обычный оцинкованный металлопрофиль не годится в качестве постоянной ограды каких-то территорий в центре города, как это сделано по Бакалинской с левой стороны. То же самое и наброшенные на крутые уклоны стандартные лестничные марши, они неудобны и некрасивы. Ведь никто не отменял размеры для уличных лестниц: ширина ступеньки 35 — 40 см, высота — 12. Надо признаться, что изменения в сторону удобства есть, хотя бы по той же программе «Комфортная среда». Но происходит это медленно из-за нехватки финансирования. Между тем к застройщикам требования по части благоустройства ужесточаются, и так будет впредь.

Профессор института строительства и архитектуры УГНТУ Константин Донгузов ответил так:

— Во-первых, строительство на склонах — вопрос денег. Во-вторых, за участки там возьмутся серьезно, когда в Уфе кончатся хорошие земли. А пока ради освобождения площадок в центре идут даже на поджоги памятников старины.

До специалистов главархитектуры столицы журналисты не дозвонились: в приемной главного архитектора сказали, что все контакты с прессой должны согласовываться с пресс-центром администрации Уфы. Сотрудница пресс-центра Лариса Салихова ответила газете, что в главархитектуре на ее звонки никто не отвечает.

Надеемся, что ответ главархитектуры газета все-таки обнародует после выхода в свет этой публикации.