ЖКХ работает без выходных

В третье воскресенье марта страна традиционно отмечает День работников ЖКХ. Сфера, что и говорить, весьма непростая, особенно если учесть тот факт, что результаты ее работы ежедневно оценивают все жители. Чего же удалось достичь, а какие проблемы остаются нерешенными? На эти и другие вопросы корреспондента «РБ» ответила накануне профессионального праздника и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина ГОЛОВАНОВА.

Шагни за горизонт

— Жилищно-коммунальное хозяйство обычно принято ругать. Но ведь в последнее время в этой области произошло немало позитивных изменений. Какую оценку вы бы сегодня поставили ЖКХ республики?

— Вы правильно заметили, что коммунальное хозяйство гораздо чаще ругают, чем хвалят. Человек каждый день с ним сталкивается: вода в кране, температура в квартире, чистота в подъезде, благоустроенный двор... Когда все хорошо, работу ЖКХ мы не замечаем, но на малейший дискомфорт в привычной жизни реагируем болезненно.

Мне сложно поставить оценку нашей сфере. У нас есть и достижения, и проблемы. Из последних я бы выделила две: устаревшую коммунальную инфраструктуру и качество работы управляющих компаний.

Что касается достижений, то мы, например, успешно работаем в плане создания комфортной городской среды. Благоустройство общественных территорий синхронизируем с ремонтом дворов, подъездов и фасадов. Наши проекты признаются на федеральном уровне. Так, парк «Шагни за горизонт» в Белорецке стал лауреатом международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини», а проект «Преображение Зилаира» занял первое место на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

67 процентов наших городов, или 14 из 21, признаны городами с благоприятной средой. И это при том, что среднее значение по России — 44 процента.

27 наших проектов стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По объему финансирования в 2022 году республика заняла первое место среди регионов.

Добавлю также, что в минувшем году для содержания общественных и дворовых территорий муниципалитеты приобрели 239 единиц техники. Это тракторы, фронтальные и мини-погрузчики, экскаваторы, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, самосвалы, ассенизаторские машины. Средства на обновление парка коммунальной техники выделила республика.

В целом вся работа направлена на то, чтобы, выходя из квартиры, жильцы попадали в комфортную атмосферу — современную, удобную и безопасную.

— Одно из знаковых событий — утверждение региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Что планируется сделать в ближайшие два года и какие задачи ставятся на период до 2027 года?

— Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры разработана по поручению президента России. Ее цель — увеличение темпов замены сетей, снижение аварийности и потерь, повышение качества коммунальных услуг.

В 2023 — 2024 годах планируется выполнить капитальный ремонт 435 километров сетей. На эти цели будет направлено 5 млрд 887 млн рублей, из которых 1 млрд 358 млн в нынешнем году и 4 млрд 528 млн рублей — в 2024-м. В план вошло 91 мероприятие, большая часть из которых предусматривает капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Лимиты финансирования на последующие три года до регионов еще не доведены. Республика ставит перед собой достаточно амбициозные задачи, но все зависит от того, сколько будет выделено средств. Надеемся, что планка не снизится и финансирование со стороны федерального центра останется на уровне 2024 года. Это позволит менять ежегодно не менее 280 километров сетей.

Да будет газ

— Один из болезненных вопросов — отключение газа из-за неисправных дымоходов и вентканалов. Правительство в «пожарном» порядке выделило 30 млн рублей на ремонт вентиляции в домах, где отключен газ. Но ведь масштаб проблемы гораздо шире. Как планируется ее решать?

— На заседаниях правительства под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсуждался вопрос о предоставлении межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов по восстановлению газоснабжения в домах и ремонту дымоходов и вентканалов. На сегодня принято решение о выделении средств из республиканского бюджета на восстановление дымоходов и вентканалов в 68 многоквартирных домах, где на 16 февраля была приостановлена подача газа.

Жители этих домов несколько месяцев сидят без горячей воды, так как управляющие компании не обеспечили их качественную подготовку к зиме. В Уфе 50 таких домов, в Белорецком районе — 16, в Салаватском — два.

Конечно, это поддержка разовая, призванная решить уже возникшие проблемы. В целом же дымоходы и вентканалы являются составляющими инженерных систем домов и относятся к общедомовому имуществу. По Жилищному кодексу бремя расходов по его содержанию несут собственники помещений.

Управляющие компании с привлечением специализированных организаций должны проверять состояние дымоходов и вентканалов. При выявлении неисправностей они обязаны проинформировать жильцов о необходимости ремонта, а собственники — принять решение о выполнении работ и сборе средств на эти цели.

Если дом находится в непосредственном управлении, собственники должны заключить договор на обслуживание и ремонт дымоходов и вентканалов со специализированной организацией.

— Средства на восстановление вентиляции взяли из программы ремонта подъездов. Насколько сократятся объемы работ по этой программе?

— Изначально на ремонт подъездов в нынешнем году предусматривалось направить из бюджета республики 700 млн рублей. Сейчас эта сумма снизилась до 670 млн рублей. На эти средства предусмотрено выполнить ремонт 752 подъездов в 274 домах.

Те самые 30 млн рублей, которые перераспределили на восстановление вентканалов, составляют всего четыре процента от суммы, это не сильно сократит объемы работ. Около 30 подъездов в домах Уфы и Белорецка будут отремонтированы позже.

Дворик с мозаикой

— Какие планы на нынешний год по программе «Башкирские дворики» и капремонту домов? Какие новшества нас ждут?

— В 2023 году будет благоустроено 206 дворов, на эти цели из бюджета республики направят 1 млрд 200 млн рублей. С учетом софинансирования из местного бюджета (не менее пяти процентов от суммы) и средств собственников (не менее одного процента) стоимость объектов составит 1 млрд 272 млн рублей.

Проекты реконструкции придомовых территорий продолжают совершенствоваться. В обновленных дворах появятся детские и спортивные площадки с современным оборудованием и ударопоглощающим покрытием, дополнительное освещение и видеонаблюдение, просторные парковки и проезды.

При этом каждый проект имеет свою изюминку. К примеру, двор по улице Сергея Аксакова в Туймазах в память о творчестве писателя планируется выполнить в стиле лесной опушки, с детской площадкой в форме бабочки и божьей коровки, извилистыми дорожками и цветниками. А на улице Красной в Белебее среди многоэтажек появится живописный дворик «патио» с мозаикой в национальном стиле.

Сейчас муниципалитеты находятся на стадии определения подрядчиков. Работы во дворах пройдут с апреля по август.

Что касается капитального ремонта, то нынче планируется выполнить 728 видов работ в 648 многоквартирных домах. Общая сумма составит 6,3 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей будет направлено на замену 446 лифтов в 165 домах.

Отмечу, что 500 млн рублей на капитальный ремонт будет выделено из республиканского бюджета. Из них 400 млн планируется потратить на замену лифтов, 100 млн — на ремонт крыш в 22 домах, расположенных в 18 сельских районах. Речь идет о тех районах, где взносы на капремонт не превышают 3 млн рублей в год и жители не могут собрать средства на ремонт даже одной крыши.

От тепла до снега

— Как проходит отопительный сезон? Учитывая рост платы за тепло, стало ли в квартирах более комфортно или жалобы продолжают поступать?

— Отопительный период проходит в штатном режиме. Среднесуточная температура наружного воздуха в Уфе с 1 октября по 28 февраля составила минус 7,1 градуса. Для сравнения, в те же месяцы предшествующего отопительного сезона этот показатель составлял минус 4,3 градуса.

С начала сезона на системах теплоснабжения республики произошло 94 технических повреждения, что соответствует уровню всей зимы прошлого года. Среднее время аварийно-восстановительных работ немного превышает три часа, что на два процента меньше, чем в предыдущий отопительный период. Оперативность повысилась, и по этому показателю мы на 22-м месте среди регионов страны и на втором — в ПФО.

В систему «Инцидент менеджмент» поступило 84 жалобы на перетоп или холод в квартире — на четверть меньше, чем за предыдущий сезон.

Контролировать ситуацию с перетопами и недотопами жителям и органам власти помогает автоматизированная информационно-измерительная система «Элдис». Она позволяет удаленно в онлайн-режиме собирать, обрабатывать и анализировать показания приборов учета в домах. Кроме того, жильцы могут самостоятельно контролировать количество и качество потребляемых ресурсов, работу оборудования и сервисных служб.

— Удалось ли грамотно организовать уборку снега во дворах?

— Работы по уборке снега в республике коммунальные службы ведут практически круглосуточно, однако ситуация с очисткой дворов и парковок остается проблемной.

От граждан поступает большое количество жалоб на то, что управляющие компании не выполняют свои обязанности, не реагируют на заявки. Здесь мы видим несколько причин. Прежде всего это нехватка техники и персонала, отсутствие места во дворах для временного складирования снега. На ситуацию также влияет финансовое положение управляющих компаний и ТСЖ.

Необходимо учитывать и размер тарифа на содержание общедомового имущества. В ряде домов он сильно занижен. В связи с чем управляющие компании свои обязанности по уборке снега во дворах исполняют не должным образом или не исполняют совсем. Если же речь идет о недобросовестности, жильцы вправе поменять управляющую компанию, приняв на общем собрании соответствующее решение.

— Сегодня с квитанциями по оплате услуг ЖКХ полный разнобой. Планируется ли ввести одну общую?

— Вопрос перехода на единый платежный документ могут решить только сами поставщики услуг исходя из экономической целесообразности. Обязать коммерческие организации формировать платежку у единого оператора в рамках законодательства не представляется возможным.

ЕРКЦ Уфы и ЕИРЦ РБ ищут возможности для создания единого платежного документа на условиях заинтересованности всех поставщиков услуг.

Отмечу также, что все поставщики услуг обязаны размещать информацию о начислениях в ГИС ЖКХ. В личном кабинете этой системы жильцы могут оплатить все счета одновременно.

Новые компетенции

— Удалось ли решить проблему с кадрами? Каких специалистов сегодня не хватает?

— С внедрением автоматизированных систем, современных технологий и оборудования ЖКХ плавно превращается в высокотехнологичную сферу. Развитие цифровизации требует и новых компетенций у работников. При этом сложно заменить такие востребованные специальности, как слесарь-сантехник или электромонтажник, поэтому практикуется совмещение профессий. Только в минувшем году квалификацию повысил каждый десятый работник сферы. Для привлечения новых кадров заключаются договоры на целевое обучение студентов в вузах и колледжах.

Несмотря на принимаемые меры, в отрасли по-прежнему остро не хватает кадров. Особенно востребованы представители таких профессий, как машинист экскаватора и насосных установок, слесарь аварийно-восстановительных работ, монтажник внутренних санитарно-технических систем, обходчик водопроводно-канализационной сети, оператор паровых и водогрейных котлов, слесарь-ремонтник.

— Что бы вы хотели сказать в канун праздника своим коллегам?

— Мы трудимся для каждого жителя, создавая комфорт, тепло, уют и безопасную среду. Вместе мы уже многого достигли, но нам предстоит сделать еще больше. Сегодня перед нами стоят задачи инновационного развития, цифровизации отрасли, повышения энергоэффективности жилых домов и результативности работы управляющих компаний.

Жилищно-коммунальное хозяйство — сложнейший механизм, который постоянно работает. Люди, которые трудятся в этой сфере, — настоящие профессионалы. Мы намерены двигаться дальше и работаем для того, чтобы наш регион стал лучшим в России.