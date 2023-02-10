Ночной дозор

Столичные коммунальные службы ублажали слух уфимцев, утверждая, что работают в режиме повышенной готовности едва ли не с осени. Регламенты, графики, коммунальная техника — все, дескать, поставлено на стражу комфорта горожан. В это верилось, пока зима ехидно не ухмыльнулась, осыпав город снегом сверх всяких «лимитов».

С последних метелей прошел едва ли не месяц, и снежинки, романтически искрившиеся в неоновом свете фонарей, укрыли монолитным слоем наледи отвалы вдоль дорог и тротуаров, парковочные места. Вот такой предстает картина дня в микрорайоне Сипайлово. И если бы только там…

А что, если отъехать от города подальше? Вот уж где сугробы наверняка выросли по самые крыши. Так думалось, пока не оказался в Красном Ключе Нуримановского района. Через село транзитом следует немало машин, особенно по выходным: рыбаки, любители горных лыж, сноубордов и покатушек на снегоходах держат курс на базы отдыха на побережье Павловского водохранилища. Вот и объяснение, почему автотрасса содержится практически в идеальном состоянии усилиями муниципальных дорожных служб.

Удается ли администрации сельского совета достойно справляться с ликвидацией последствий снегопадов?

В Красном Ключе ровно три десятка улиц! Одни причудливым образом пытаются повторить изгибы Уфимки, другие тоже не уступают в этом «архитектурном танце», афишируя фирменную «загогулинку». Даже за рулем легковушки с непривычки чувствуешь некую скованность, передвигаясь по этим изогнутым улицам. Каково же трактористу в кабине грейдера или колесного трактора с навесным оборудованием…

Битый час мы исследовали улицы села, несмотря на вечерний морозец. Легкий парок стелился вдоль не скованной льдом Уфимки. Этот природный тандем цементирует снежный покров и усложняет работу тех, кто убирает проезжую часть. Однако подрядчик справляется с задачей. Улочки словно готовили к смотру, предъявляя чистое дорожное полотно и «карманы» для стоянки транспорта.

Признаться, вечерний дозор был нацелен на то, чтобы выявить промахи, и… был успешно провален. С чем и пришлось поздравлять Александра Кулешова. Это он со своим племянником Михаилом старается держать в образцовом порядке улицы большого села. Администрация сельсовета уже десятый год продлевает с ним контракт. И если где-то к проблемам уборки как магистралей, так и дворовых проездов относят нехватку денег, техники, людей, мозгов, старания или совести, то в Красном Ключе всего этого с избытком. Хотя, нет: денег все же и здесь хватает лишь на то, чтобы предприниматель держался на плаву.

Нуримановский район.