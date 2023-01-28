Будем жить без коромысла!

Сегодня уже реализован первый этап проекта. От новых скважин до райцентра проложено двадцать километров труб. Затем, согласно концессионному соглашению, начнется строительство внутренних сетей в селе Мишкино и еще в шести деревнях, которые находятся на пути прокладки водовода.

Планов громадьё

Проблема с водоснабжением — давняя головная боль района. Мало того что водопроводом здесь пользуются лишь 32 процента жителей, так и качество самой сетевой воды оставляет желать лучшего: она в два с половиной раза превышает предельно допустимую концентрацию по жесткости.

— Из-за этого мы постоянно получаем предписания Роспотребнадзора после проверок в школах и ФОКе «Триумф», где у нас работает бассейн, — пояснил глава района Павел Трапезников. — И чтобы наконец избавиться от наболевшей проблемы, было принято решение привлечь в качестве концессионера (инвестора) производственное жилищно-коммунальное хозяйство «Мишкинское», которым руководит Равиль Алимов. Соглашение о государственно-частном партнерстве с предприятием заключила районная администрация.

Строительство водовода рассчитано на период с 2020 по 2025 год. Сейчас идет поэтапное освоение денежных средств: республиканских и личных денег концессионера. Общая стоимость проекта — 240 млн рублей, но это без учета подорожания, которое произошло в прошлом году. Разумеется, возник вопрос, как глава сумел заинтересовать предпринимателя, чтобы тот подключился к этому хлопотному и затратному делу?

— Поскольку ПЖКХ — ресурсоснабжающее предприятие, обеспечивающее район водой, теплом и электроэнергией, оно само заинтересовано, чтобы в его пользовании были современные сети, которые не надо латать, вкладывая дополнительные средства. Учитывая, что износ того же водопровода составляет почти 90 процентов. И наш проект — отличная возможность с участием бюджетных средств его модернизировать. В итоге все мы получим новые сети, безаварийная эксплуатация которых рассчитана на многие годы, — рассказал глава района.

И напомнил, о чем на каждом оперативном совещании в правительстве докладывает руководство министерства ЖКХ — о коммунальных авариях из-за плохого состояния сетей, которые не выдерживают морозной погоды. На сегодняшний день это одна из злободневных тем.

Как выяснилось, глава района заинтересовал Равиля Алимова не только этим проектом. Они еще собираются совместными усилиями пробивать строительство очистных сооружений, которых сейчас в районе просто нет. Соответственно, нет и центральной канализации. В текущем году, как только проект пройдет госэкспертизу, будет решаться вопрос, как его запустить.

Поначалу здесь рассчитывали на участие в федеральной программе «Чистая вода». Однако из-за непростой экономической ситуации многие программы либо перестали работать, либо преобразованы. Поэтому Павел Трапезников планирует обратиться в региональное министерство ЖКХ и соответствующее федеральное ведомство. Возможно, удастся провести проект через другую госпрограмму.

Для людей жизненно важны обеспечение качественной питьевой водой, бесперебойная подача тепла и электричества, а в сельской местности особую актуальность приобретает еще и охрана окружающей среды. О чем, кстати, недавно напомнил президент России Владимир Путин во время своего кратковременного визита в республику.

— Мы этот проект начали разрабатывать более трех лет назад. Это высокотехнологичные современные очистные сооружения кассетного типа. Они представляют собой закрытые бункеры, где скапливаются отходы жизнедеятельности человека, проходят очистку, затем техническая вода будет сливаться в речку. Я лично изучал такие сооружения в Подмосковье. У них очищенные стоки сливаются в пруд, где водятся редкие виды карпов и живут водоплавающие птицы — своего рода индикаторы чистоты. Для нас очень важно не вызвать недовольства населения по реализации этого проекта. Поэтому мы учитываем все варианты. Еще один плюс очистного комплекса кассетного типа: по мере увеличения объемов стоков можно увеличивать и объем самого сооружения. Гибкий проект стоимостью в 160 миллионов рублей, — поделился дальнейшими планами Павел Трапезников. При этом подчеркнув, что с такими патриотами района, как Равиль Алимов, все эти проекты вполне осуществимы.

Попал в сети

Интересно, что директором ПЖКХ «Мишкинское» он стал поневоле. В 2004 году эту должность ему предложил тогдашний глава района Рифхат Багаутдинов (ныне покойный). На тот момент у предпринимателя Алимова было свое прибыльное дело — мельничное хозяйство, и ему совсем не хотелось заниматься убыточным предприятием. Да, после института, в начале девяностых годов, он там работал мастером, но потом затеял свое дело и ушел.

— Банкротным ПЖКХ стало не из-за плохих руководителей, просто время такое было, все развалилось вместе со страной. А поскольку коммунальные сети — социально значимая сфера, надо было как-то все восстанавливать, приводить в порядок, иначе зимой мы бы замерзли, остались без света и воды. Речь шла о банальном выживании, — рассказал Равиль Алимов. — С того момента я на несколько лет забыл, что такое отдых. Спал по четыре часа в сутки. На банковских счетах минус, на улице тоже минус. Нужно думать, как закрыть старые долги, оплатить новые и выдать людям зарплату. Начали с того, что упразднили ненужные мелкие подразделения и основной упор сделали на реконструкцию и обновление сетевого хозяйства.

По словам собеседника, голова у него тогда болела очень сильно обо всем и сразу. Спасибо оставшейся части коллектива. Хотя в то время у них даже бумаги для ксерокса не было, чтобы распечатать документы, ни бензина, чтобы машины заправить. Благо у Алимова остались личные сбережения от предпринимательской деятельности, и первые годы предприятие держалось на них. Понадобилось более пяти лет, чтобы привести ПЖКХ в порядок. Выкрутились. С 2009 года оно потихоньку задышало, стало развиваться.

Сегодня здесь работают по плану, расписанному на годы вперед: когда, в какие населенные пункты и в каком объеме будет проведена вода, чтобы спокойно рассчитывать в том числе и на новый микрорайон, строящийся в Мишкино. И на деревню Озерки. По иронии судьбы жители населенного пункта с «водяным» названием вынуждены ежедневно ездить за пять километров, чтобы наполнить канистры питьевой водой. Своей нет, из-за чего здесь даже пришлось приостановить работу начальной школы. Но теперь точно будет, ведь Алимов — депутат местного сельского поселения. Причем в планах еще три деревни охватить, в итоге попутно не шесть, а девять деревень будут обеспечены водоснабжением.

Как уже говорилось, основная трасса построена, осталось протянуть сети внутри поселка — это 16,5 километра. Достроить станцию подъема воды в районе деревни Староарзаматово, проложить подъездные пути к техническим сооружениям. А также установить заборы и видеонаблюдение, ведь водовод — особо охраняемая зона. Фактически тот же водозабор с промежуточными очистными станциями. Причем хлор для очистки воды здесь намерены производить свой.

Система несложная: поваренная соль засыпается в электролизную установку по производству водного раствора гипохлорита натрия. На выходе получается гелеобразная субстанция, похожая на средство для мытья посуды, которая будет дозированно добавляться в воду для дезинфекции. Поначалу, конечно, придется серьезно потратиться на довольно дорогое импортное оборудование. Зато при эксплуатации оно быстро себя окупит. Со своим хлором себестоимость воды дешевле, соответственно, и для населения тариф ниже.

— Ваш проект рассчитан на период с 2020 по 2025 год, вы укладываетесь в эти сроки? — поинтересовалась я напоследок.

— Да, деньги уже поступили, можно закупать трубы и железобетон. Его много потребуется на установку противопожарных гидрантов, которые будут проложены под землей. Так что объем строительства предвидится большой. Кстати, по правилам градостроительства главное требование к водопроводу — возможность его использования при тушении пожара. Как это бывает в сельской местности: где-то задымила баня, пока пожарная машина приедет, полдеревни может сгореть.

А тут свой гидрант. И люди живы, и постройки целы. Тема сегодня тоже очень актуальная, — заметил Равиль Алимов.