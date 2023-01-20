Запредельная нагрузка

В случившиеся в начале января аномальные морозы все ленты новостей пестрели сообщениями об авариях на электросетях. Особенно от этого страдали жители поселка Нагаево Октябрьского района Уфы, Иглинский и Уфимский районы.

Казалось, только устранили одну аварию, как тут же происходила другая. В причинах такой ситуации и путях выхода из нее попытались разобраться участники брифинга, который прошел в агентстве «Башинформ».

Да будет свет

— Тема действительно фонила в новогодние каникулы, но вообще она носит сезонный характер — количество обращений возрастает осенью и зимой, а летом они сходят на ноль, — отметил замначальника управления главы РБ по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков. — На самом деле обращений было не так много — с 1 декабря по 17 января поступило 240 жалоб. Глобальных проблем две: отключение электричества из-за аварии и падение напряжения. Последнее тоже доставляет людям неудобства — приборы не работают или работают не так, как нужно.

— С 7 по 12 января температура воздуха понизилась до минус 40 — 45 градусов. С таким явлением мы последний раз сталкивались в 1979 году. Наша энергосистема испытывала повышенные нагрузки. Однако отмечу, что крупных отключений на объектах генерации — тепловых электростанциях и объектах критической инфраструктуры — не было, — подчеркнул первый замминистра промышленности, энергетики и инноваций Тимур Герасимов. — Заблаговременно был введен режим «Холод»: на всех объектах дежурил оперативный персонал, осмотр и проверка функционирования проводились ежечасно.

По нормативам для населения допускается отключение электроэнергии на 72 часа в год и на 24 часа подряд, включая время восстановления, однако этот срок в республике сократили.

— Мы же понимаем, что 24 часа на морозе — это большой риск для жизни и здоровья людей. Поэтому тревожным маркером для себя мы определили срок в четыре часа. Если ликвидация аварии занимает больше этого времени, подключаются дополнительные бригады, — пояснил Тимур Герасимов.

Героический труд энергетиков действительно достоин оценки. Но в чем причина всех этих отключений и можно ли исправить ситуацию, чтобы дело не доходило до ЧП?

— Иглинский район — это район массовой жилой застройки. Но ведь изначально Иглино появилось как железнодорожная станция, вся инфраструктура там связана с объектами РЖД. Пресловутый фидер № 5 подстанции «Иглино» уже не справляется с нагрузками. Подстанция «Старокубово», принадлежащая «Башкирэнерго», какое-то время поддерживала нагрузку, однако сейчас из-за массовой застройки нужен новый центр питания, — сообщил замруководителя ведомства. — Сейчас мы с коллегами занимаемся включением в программу развития электросистемы России новой подстанции «Алаторка». Ввести ее планируется в конце нынешнего года.

В Уфимском районе по количеству жалоб лидирует коттеджный поселок Осоргинский Посад. Здесь история еще интереснее.

— В свое время застройщик воспользовался возможностью присоединения к электросетям для льготной категории юрлиц. Он взял земельный участок и заявился на техприсоединение на 150 киловольт-ампер, заплатив за это символическую сумму. Далее он его разделил на участки и продал будущим жителям. На каждый из них пришлось 3 — 5 киловатт мощности. Но в современных условиях это не та нагрузка, которая должна быть, — посетовал Тимур Герасимов.

Сейчас у сетевой организации возникла обязанность усилить сеть. Первый этап работ проведен, определенная линия построена. Но это решило проблему только половины жителей поселка. Проблема — в уровне напряжения: у них не 220 вольт, а 175 — 180. Следующий этап — стабилизация напряжения путем строительства подстанции «Осоргино», но это в лучшем случае произойдет в первом полугодии 2024 года.

Заметим здесь же, что возведение подстанций — дело недешевое. По словам гендиректора Башкирской электросетевой компании Сергея Гурина, строительство двух вышеназванных подстанций обойдется в 500 млн рублей.

Но больше всех в новогодние каникулы гремело многострадальное Нагаево. Так в чем же закавыка?

— Нагаево обслуживают четыре электросетевые организации, и в одной из них — это «Электрические сети» города Бирска — периодически случаются отключения. Население поселка по замерам потребляет почти в два раза больше энергии, чем было заявлено. И при этом на объектах отсутствует оперативный персонал, который обязан следить за состоянием оборудования. А пока бригада добирается из Бирска в Нагаево, проходит в лучшем случае два часа, — пояснил Тимур Герасимов. — Мы этому предприятию настоятельно рекомендуем усилить сети и держать в Нагаево оперативную бригаду. Но кроме рекомендаций никаких рычагов воздействия на них у нас нет.

Из положительных новостей: нынче в Нагаево заменят два трансформатора, благодаря чему мощность возрастет в два с половиной раза, сообщил Сергей Гурин.

Срок исправления

— В случае аварии население обращается в первую очередь к нам. И, может быть, в новогодние праздники не было больших проблем потому, что мы информацию об отключении сразу брали на контроль и выходили на связь с электросетевой компанией. Но мы не можем дать людям конкретный ответ, пока компания не скажет нам, в чем причина и каков срок исправления ситуации, — отметила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.

Осложняет ситуацию то, что в районе электрическое отопление имеют 16 тысяч домов, это почти 50 тысяч жителей. Определенные надежды здесь возлагают на программу догазификации, благодаря которой можно снизить нагрузку на электросети.

— В Нагаево сегодня сложилась одна из самых сложных ситуаций. Идет масштабная застройка, и нагрузка на электросети очень большая. За декабрь и январь здесь было 34 отключения электроэнергии в пределах четырех часов и несколько отключений, превышающих эти пределы. Самое критичное было 3 декабря, когда без электричества остались 2 тысячи жителей, это 546 домов. Отключение длилось 17 часов. Жителям предложили временно перебраться в школу, выделили автобусы для перевозки, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Руководитель района подтвердил, что Бирские электросети в случае аварии очень медленно реагируют на ситуацию. Приходится принимать превентивные меры: обходить дома, убеждая людей по возможности снизить нагрузку на сеть. В критических случаях к жителям обращаются через соцсети.

— Наши коммунальные службы вместе с энергетиками находятся в период аварии на местах. Когда происходят отключения, возникает непростая ситуация: страдают семьи с детьми, инвалидами, особенно когда на улице сорокаградусный мороз. Самое серьезное отключение было у нас в «Миловском парке», где оказались повреждены и основной, и резервный кабели. Поиски этого повреждения заняли очень много времени, — отметил глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров.

При этом в районе ежегодно строится 300 тысяч квадратных метров жилья, на его территории расположено множество энергоемких объектов.

Еще одну наболевшую проблему обозначил и.о. гендиректора ГУП «Региональные электрические сети» Виталий Мазур.

— Помимо строительства центров питания нужно не забывать и о распределительных сетях. В Иглино, например, сети 1970 — 1980-х годов, зачастую с деревянными опорами. Мы совместно с коллегами очень хорошо поработали в 2021 году и получили субсидию на замену линии электропередачи в селе. Благодаря этому количество отключений уменьшилось в три с половиной — четыре раза, — подчеркнул он.

Чтобы модернизировать сети в трех вышеназванных районах, необходима немалая сумма, 400 — 500 млн рублей. Время и деньги также требуются, чтобы привести в порядок бесхозяйные сети, которые предприятие принимает на свой баланс, а таковых сейчас 6 — 7 процентов.

Остается надеяться, что в ближайшее время все эти проблемы удастся решить и отключения электричества станут для жителей явлением скорее исключительным, чем привычным.