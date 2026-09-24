Ежегодно в конце сентября отмечается Всемирный день сердца. Его основная задача — повысить информированность населения об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и причинах их возникновения. О том, как укрепить сердце и сохранить его здоровым, рассказали представители страховой медицинской организации филиала АО «МАКС-М» в Уфе.

Болезни сердца и сосудов являются основной причиной смертности во всем мире. По статистическим данным, на их долю приходится более 40% всех случаев смерти в России, большую часть из которых можно было предотвратить.

Сердце — главный орган человека, заботиться о котором необходимо на протяжении всей жизни. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает в себя занятия спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек, а также плановое посещение кардиолога. Осознанное отношение к своему организму и соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье на долгие годы.

Доказано, что прекращение употребление табака, уменьшение потребления соли, потребление фруктов и овощей, регулярная физическая активность и отказ от спиртного снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если же не заботиться о сердце, то человек очень скоро может получить такие проблемы, как повышение кровяного давления, уровня глюкозы в крови, уровня липидов в крови, а также избыточная масса тела и ожирение.

Кто находится в группе риска? В первую очередь пожилые люди, а также мужчины от 35 лет и женщины, у которых наступила менопауза. К сожалению, в последние годы сердечно-сосудистые заболевания стали поражать и молодых людей.

Важно помнить, что большинство болезней сердца часто протекают бессимптомно, а обнаружить их можно только с помощью исследований. Регулярные скрининговые обследования позволяют снизить риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности, оценить вероятность инфаркта миокарда. При выявлении нарушений в работе сердца пациент незамедлительно ставится на диспансерный учет, который помогает предупредить обострение осложнений, повышает эффективность лечения, способствует улучшению качества и продолжительности жизни.

Представители Филиала АО «МАКС-М» в Уфе напоминают, что в регионе уже давно налажен и развит институт диспансеризации населения. Наличие полиса ОМС позволяет посещать врача-кардиолога или пройти диспансеризацию бесплатно!

Под диспансеризацию в 2026 году подпадают граждане следующих годов рождения: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, а также все граждане 40 и старше лет. Если вашего возраста нет в списке для диспансеризации и вы не относитесь к льготным категориям, то вы можете пройти профилактический медицинский осмотр.

В список обследований входит онкоосмотр, измерение артериального давления, анализ крови, онкоскрининг, флюорография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления. Для женщин дополнительно проводится цитологическое исследование шейки матки. После 40 лет в список добавляют определение риска сердечно-сосудистых заболеваний и ФГДС (ЭГДС).

Не отказывайтесь от диспансеризации и профилактического обследования! Ваша жизнь и здоровье в ваших руках!

Телефоны для справок: 8 (347) 246-47-97; 8 (347)292-73-30.

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