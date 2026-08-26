Здоровье рядом с домом

Детская поликлиника обзавелась отдельным помещением в январе нынешнего года и рассчитана на 150 посещений в смену. Площадь двухэтажного корпуса — более 3,2 тысячи квадратных метров. Кроме педиатров здесь будут вести прием и другие специалисты — кардиолог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, логопед, есть также физиотерапевтический и диагностический блоки, где, в том числе, разместились кабинеты ЭКГ, УЗИ и эхокардиографии.

Работает дневной стационар.

Глава Башкирии ознакомился с работой учреждения, пообщался с коллективом. Как рассказала главврач Благовещенской ЦРБ Анна Гайнетдинова, с запуском детской поликлиники и установкой современного оборудования пациентам больше не нужно ездить в Уфу.

Радий Хабиров высоко оценил возможности поликлиники и отметил активное участие республики в федеральном проекте модернизации первичного звена здравоохранения.

— По этой программе мы уже построили шесть объектов, — сказал руководитель региона. — Сейчас возводим поликлинику в Иглино, в следующем году приступим к работе в Стерлитамаке. Потребность в таких учреждениях еще есть, будем заявляться на федеральную поддержку. Конечно, большой объем работы в Уфе, где мы реализуем республиканскую программу модернизации поликлиник. При этом отрадно, что наша медицинская промышленность начала производить большое количество современного оборудования, которым мы оснащаем медучреждения.