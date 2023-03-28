Основы гигиены для Паши и для Гены

В Серафимовском специальном учебно-воспитательном общеобразовательном учреждении побывал передвижной стоматологический комплекс «Тулпар» Уфимской детской стоматполиклиники № 3.

Если домашний ребенок доктора в белом халате чаще всего боится как огня, то здесь напротив, врачей встретили с большим интересом. Серафимовских деток трудно чем-то напугать. За свою коротенькую жизнь они успели навидаться и испытать столько — не каждому взрослому по силам выдержать.

Как рассказала главврач лечебного учреждения, главный внештатный детский стоматолог Минздрава РБ и главный внештатный детский специалист Минздрава России в ПФО по специальности «Стоматология», член Общественного совета при МВД по РБ Римма Ганиева, кого-то из них сотрудникам полиции пришлось доставать из подвалов и бомжатских притонов, других забрали из неблагополучных семей. Тут уж не до гигиены, понятное дело. В живых бы остаться да еду раздобыть.

Неудивительно, что многие несовершеннолетние столкнулись не только с жизненными трудностями, но и с нарушениями закона. В свое время Серафимовская спецшкола закрытого типа и была создана для подростков с девиантным поведением.

Воспитатели и педагоги стараются сделать все, чтобы ребята здесь могли почувствовать себя, наконец, в безопасности, пройти психологическую реабилитацию и поверить, что они могут жить совсем иначе и для них не все потеряно.

Потому, все, что им поведала команда детских стоматологов во время урока здоровья, ребята слушали с большим интересом. Тем более, многие вещи совсем недавно им были в диковинку. Например, воспитателям пришлось их учить умываться, чистить зубы и стирать нижнее белье. А тут им продемонстрировали муляж челюсти в 32 зуба, показали, как правильно нужно орудовать щеткой, как полоскать полость рта и массу другого любопытного, связанного с личной гигиеной.

После урока воспитанники в возрасте от 11 до 18 лет посетили передвижной стоматологический комплекс «Тулпар», созданный на базе автомобиля «КамАЗ». Комплекс оснащен самой современной медтехникой. Здесь имеются рентгеновский аппарат и различное диагностическое оборудование самого широкого спектра.

— Всего наша бригада, в состав которой вошли врачи Наталья Абдуллина, Фарида Акатова и Решеда Шайбакова, пролечила 38 ребят. У большинства, конечно, зубы оказались в очень запущенном состоянии. Закончили работу только в семь часов вечера, старались все сделать по максимуму. А как иначе? Вы бы видели эти искренние глаза, полные доверия. Сердце защемило, когда уезжали, все думалось, что с ними будет, как сложится их дальнейшая судьба в нашей непростой жизни? — поделилась увиденным Римма Асхатовна.

Собеседница подчеркнула, что главная задача стоматкабинета на колесах — организовать осмотр и лечение зубов у детей в отдаленных районах республики. Речь идет также о детях с особенностями здоровья и тех, кто проживает в коррекционных учреждениях, в том числе детях-сиротах и несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это наиболее уязвимая категория детского населения, и обеспечить шаговую доступность стоматологической помощи именно для них наиболее важно.