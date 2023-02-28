Спешу на помощь

Фельдшер всегда на передовой — то мчится на вызов в карете скорой помощи, то ведет прием в сельском ФАПе, где он незаменимый специалист. Наша героиня, фельдшер Месягутовской ЦРБ Ирина Шафикова, в профессии уже 35 лет.

Вдохновляет ее одно стремление — помогать людям.

— Так родители воспитали — быть полезной людям. С малых лет грезила только медициной. Поэтому, когда встал вопрос о том, какое образование получать, решение уже было принято. Родители меня поддержали. Я поступила в медицинское училище в Уфе, а по окончании вернулась в родное село, — рассказывает Ирина Ингеловна.

Она совмещает работу в кабинете доврачебной помощи со службой в «неотложке» при Месягутовской ЦРБ. Вместе с водителем Владимиром Чернышевым выезжает на вызовы по Месягутово и в ближайшие села.

— Сейчас ситуация стабилизировалась. А в 2020 году, когда началась пандемия, было тяжело. Никто не знал, что из себя представляет коронавирус, и, откровенно говоря, было страшно не только пациентам, но и нам, медикам. Никогда не забуду свой первый выезд в защитном костюме к пожилым супругам, которых заразила приехавшая из Челябинска дочь. Это сейчас ковид, как правило, переносится легче, а тогда каждый случай являлся особенным, потому что трудно было преду­гадать последствия, — вспоминает Ирина Ингеловна, которая с первых дней пандемии заступила на работу в «красной зоне».

Любой, кто близко знаком с этой профессией, знает: фельдшер — это не только про физическое здоровье, но и про душевное. Людям порой не хватает элементарного участия и веры в себя. В такие моменты важно поддержать пациента. Не раз ей приходилось видеть, как человек, еще несколько минут назад находившийся в тяжелом состоянии, буквально оживал, услышав добрые слова. Однажды, приехав на вызов, наша героиня обнаружила женщину, которой требовалась срочная госпитализация. Но та не соглашалась ни в какую. Пришлось уговаривать ее, как ребенка.

А порой встречаются и откровенно недовольные жизнью люди, которые свою агрессию обрушивают на подвернувшегося под руку фельдшера. В таких ситуациях ей помогают опыт и мудрость.

— Внимательно слушаю человека. Спокойно расспрашиваю, в чем дело, разбираюсь. Они-то ждут дальнейшего развития конфликта, но встречают мирную реакцию с моей стороны, и гнев стихает, — говорит она.

Но чаще всего люди отвечают благодарностью. Фельдшер уверена: ее профессия не терпит равнодушия и формального подхода. Бывает, одного пациента навещает и два, и три раза, чтобы посмотреть его состояние в динамике, убедиться, что с ним все в порядке, хотя он не вызывал. За эту ответственность и добросовестность люди и уважают Ирину Шафикову.

Работа не помешала ей создать крепкую семью. С супругом Эльмиром Урановичем они женаты 32 года. Уйдя после службы в органах правопорядка в отставку в звании подполковника, он сегодня возглавляет Дуванскую общественную организацию ветеранов боевых действий. Их старший сын Эмиль, сам служивший в ВДВ, в свободное от работы время вместе с другими односельчанами восстанавливает автомобили, которые затем отправляют бойцам в зону специальной военной операции.

Средний сын Иршат тоже определился в жизни, учится на инженера-энергетика. А младшая дочь Дарина пошла по стопам мамы, поступила в Челябинский медуниверситет и готовится стать педиатром.

— У нас в Месягутово как раз строится детская поликлиника. Думаю, что после учебы дочь будет работать здесь, — уверена Ирина Ингеловна.

А может, мы наблюдаем сегодня за рождением медицинской династии Шафиковых? И спустя несколько поколений потомки будут вспоминать, как они вдохновлялись примером своей бабушки, которую вела детская мечта.