Живи, малыш!

Долгое время показатели младенческой смертности в Башкирии оставались достаточно высокими.

По итогам 2022 года, наконец, получены относительно утешительные цифры. Если в 2019 году младенческая смертность в регионе составляла 6,2 на тысячу родившихся живыми, в 2020-м — 5,8, в 2021-м — 5,6, то в прошлом году произошло ощутимое снижение этого показателя до 4,2.

При средней по стране цифре в 4,5, а в ПФО — 4,1.

Территории «повышенной опасности»

За 12 месяцев 2022 года в Башкирии умерли 153 ребенка в возрасте до года, что на 67 детей меньше, чем в 2021-м.

Минздрав отмечает, что в 20 муниципальных образованиях республики зарегистрированы средние показатели младенчес­кой смертности от 4,2 до 8,7, а 17 муниципальных образований вовсе могут похвастаться отсутствием таких случаев. Зато еще десять взяты на контроль из-за высоких цифр — от 10,5. В печальный список вошли Архангельский, Буздякский, Татышлинский, Балтачевский, Бурзянский, Баймакский, Федоровский, Аскинский районы, города Агидель и Межгорье.

— На этих территориях в нынешнем году проводится выездная организационно-методическая работа главными внештатными специалистами — акушерами-гинекологами, неонатологами, педиатрами. Ведение беременных женщин и детей до года взято на контроль специалистами Республиканского клинического перинатального центра и Республиканской детской клинической больницы, — прокомментировал ситуацию первый заместитель министра здравоохранения РБ Азат Рахматуллин на оперативке в правительстве республики.

Болезни, и социальные причины

Отчего же погибают малыши при, казалось бы, высоком уровне развития медицины? Выяснилось, что наиболее часто к смерти приводят так называемые отдельные состояния перинатального периода. На втором и третьем месте среди причин — врожденные аномалии и болезни нервной системы.

В ведомстве сообщают, что общий уровень младенческой смертности удалось снизить за счет сокращения случаев гибели детей от болезней органов дыхания (на 88 %), инфекционных и паразитарных заболеваний (на 47,7%), новообразований (на 33,3%), врожденных аномалий (на 8,5%), а также травм и внешних воздействий.

Смертность на дому — отдельная категория, имеющая ярко выраженный социальный характер. В прошлом году так погибли 23 малыша. В трех случаях, произошедших в Шаранском районе, Стерлитамаке и Октябрьском, речь шла о неблагополучных семьях. Еще в одном случае ребенок умер из-за отказа от госпитализации.

Смерть еще 16 детей наступила из-за недосмотра взрослых и отсутствия должного ухода.

За каждым таким печальным эпизодом скрывается череда социальных причин, приведших к столь ужасным последствиям. И они требуют тщательного расследования для извлечения уроков. Во всяком случае, минздрав, министерство семьи, труда и социальной защиты населения и правоохранительные органы обещали усилить межведомственное взаимодействие в этом направлении.

Врачи на миллион

Как известно, здоровье детей зависит и от ситуации с кадрами. В республике, что, впрочем, характерно и для других регионов страны, проблема заполнения штатов в госмедучреждениях стоит достаточно остро.

Однако министр здравоохранения Азат Рахматуллин заверил, что укомплектованность медицинских организаций врачами-педиатрами по итогам 2022 года составила 97,8%, акушерами-гинекологами — 96,9%, неонатологами — 95,5%.

Благодаря программе «Земский доктор» с 2019 по 2022 год в сельскую местность прибыли 159 врачей-педиатров и 39 акушеров-гинекологов. В прошлом году 13 педиатров и два акушера-гинеколога получили выплаты по миллиону рублей, еще 16 специалистов — по 1,5 миллиона.

Хочется надеяться, что достигнутые успехи в снижении младенческой смертности закрепят положительную динамику и в 2023 году, что имеет особое значение на фоне развивающегося демографического кризиса.