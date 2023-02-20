«Тяжёлое» оборудование против тяжких недугов

Как оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием отражается на качестве и доступности медпомощи, разбирались на оперативном совещании в правительстве.

Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин рассказал, что в медучреждениях функционирует 76 компьютерных томографов, из которых 19 приобретены по нацпроекту «Здравоохранение». В основном они установлены и работают в Уфе — 36 КТ и 14 МРТ. С 1 января по 10 февраля этого года на них выполнено свыше 50 тысяч исследований. Также в распоряжении больниц 21 ангиограф, на которых за тот же период провели свыше шести тысяч исследований. В качестве примера глава ведомства привел ангиографическую рентгеноскопическую систему в 21-й больнице Уфы, приобретенную в прошлом году по нацпроекту. На ней можно выполнять эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на внутримозговых и коронарных артериях. По его словам, в результате своевременной диагностики наблюдается снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, выслушав информацию о том, как работает установленное в медорганизациях региона «тяжелое» оборудование, глава республики Радий Хабиров озвучил выводы контрольного управления администрации главы республики.

— Меня смущает, что проверка обнаружила списанное, неисправное или не введенное в эксплуатацию оборудование, которое тем не менее значится в системе РМИАС (республиканская медицинская информационно-аналитическая система. — Ред.) как работающее, — заметил он. — Например, в 2022 году было списано четыре флюорографа, неисправен один ангиограф в РКБ имени Куватова.

— Да, он требует ремонта, — ответил министр. — Мы заказали запчасти на 24 миллиона рублей. Ждем, когда они поступят.

По словам руководителя ведомства, в центре ситуационных и проектных решений минздрава Башкирии с прошлого года внедрен новый раздел «Мониторинг загрузки оборудования». Медорганизации вносят сведения о «тяжелом» медицинском оборудовании в РМИАС в разделе «Паспорт медицинской организации». При изменении каких-либо данных или параметров в работе мед-оборудования информация актуализируется учреждениями в режиме реального времени и визуализируется в ситуационном центре в виде аналитических данных.

— По данным контрольного управления главы РБ, в системе мониторинга не отображается информация по загрузке конкретного «тяжелого» оборудования, кроме ангиографов, — сделал замечание глава республики. — Мы должны стремиться к тому, чтобы пациенты не ждали очереди на обследование, а «семафор» сообщал, где оно свободно. Нужно людей сразу же отправлять туда на диагностику. Чтобы не было жалоб на долгое ожидание КТ и МРТ-исследование. И вторая задача — единое прочтение сделанных в районах и городах снимков группой специалистов в Уфе.

— Мы неплохо «насытили» современным оборудованием наше здравоохранение, теперь нужно четко отладить его работу, — заключил Радий Хабиров.

Айрат Рахматуллин отметил, что в этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» пять медучреждений республики получат компьютерные томографы и ангиографы. На это будет направлено 528 миллионов рублей.

— По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» три компьютерных томографа поступят в Аскаровскую, Благовещенскую и Бирскую центральные районные больницы, — сказал Айрат Рахматуллин. — Также по этой программе будет закуплено шесть рентген-аппаратов, шесть флюорографов и три маммографа. Они распределятся по другим медучреждениям. По программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» две больницы, Месягутовскую ЦРБ и клиническую больницу № 1 Стерлитамака, оснастим ангиографами. Как только в больницах подготовят под них помещения, начнем монтаж новых диагностических аппаратов.