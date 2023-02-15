Вернуться в строй

Ассоциация хирургов Республики Башкортостан наградила значком «За мужество и доблестный труд в период ЧС» пятерых врачей. Правда, на церемонию вручения приехали только четверо — один еще работает в Луганской Народной Республике. Это уфимские врач-травматолог-ортопед Нуршат Гибазов, врач-узист Татьяна Добрейкина, детский хирург Ирина Чендулаева и врач-хирург из Караидели Ирек Сафин. Врач высшей категории, отличник здравоохранения Башкирии Ирек Сафин и рассказал «РБ», что стоит за этой наградой. И почему она для него особенная.

Нет больных. Все раненые

Еще в мае прошлого года заведующий хирургическим отделением Караидельской ЦРБ Ирек Сафин записался добровольцем в зону проведения СВО. Вызов из минздрава пришел в начале ноября, и он отправился туда в составе группы медработников Башкирии. Работал по 29 декабря — почти два месяца в военном госпитале Луганска.

— К тому времени у меня за плечами было 17 лет практической хирургии: шесть лет в Давлекановской районной больнице, затем одиннадцать в Караидельской, — говорит Ирек Фаритович. — Но эти два месяца, конечно, запомнятся на всю жизнь. Новым опытом военно-полевой хирургии на практике. Все наши пациенты были с увечьями — кто-то с легкими, кто-то с тяжелыми. Просто больных не было. Это непривычно. И многие случаи запомнились. Например, сложные минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения. Тем не менее, старались идти по пути сберегающему, без ампутаций, чтобы сохранить полноценными наших бойцов. Ставили раненых на ноги, и они снова уходили на передовую. Только за полтора месяца вылечили и вернули в строй 600 человек. Нагрузка на врачей и медсестер была высокой.

Как реагировали бойцы? По-разному. Мы все понимали, что вместе с физической они получили и психологическую травму. Каждый пациент сделал свой вклад в приближение победы. Мы подбадривали их, зная, что они шли в бой самоотверженно, с честью выполняя свой долг. Наша задача лечить и добрым словом тоже.

Слова поддержки

Канонаду врачи слышали практически каждый день. Иногда видели и слышали, как работали системы нашей противовоздушной обороны. Ведь фронт находился не так далеко. Но, к счастью, эвакуировать пациентов в подвалы не пришлось.

Ирек Сафин отметил, что благодаря четко отлаженной поставке гуманитарной помощи из Башкирии снабжение всем необходимым было на достаточно высоком уровне. Постоянно приходила гуманитарка с медикаментами, расходными материалами. Все, что требовалось для операций и перевязок.

— Там действовали жесткие правила — телефоны на работу не брать, чтобы по геолокации не вычислили, — говорит врач. — Бытовые условия были нормальные — спасибо руководству нашей республики. Вечерами отдыхали, книги читали. В декабре к нам приезжали советник главы Башкирии Алик Камалетдинов, имам Хамза-хазрат Хафизов и священник Виктор Иванов. Очень было приятно. Слова поддержки всем нашли — и раненым, и нам.

Ранее в командировке в том же городе побывали коллеги Сафина — врач-травматолог Дмитрий Моисеев (он в числе первых медиков работал в организованном военном госпитале) и медсестра Ирина Глухова.

Сейчас продолжают выполнять свой врачебный долг медсестра Эльвира Сираева, фельдшеры Нафис Сафин и Дамир Хаматдинов. Эльвира Нафкатовна работает с октября. А фельдшеры уехали на смену бригаде, в которой был Ирек Сафин.

Помощь — адресная

Почти десять лет наш герой руководит профсоюзной организацией в Караидельской больнице. Пытается помогать коллегам, особенно в правовых вопросах. Например, когда возникает проблема с оформлением досрочной пенсии. Ведь многим приходится доказывать это право через суд. Тогда совместно с рескомом профсоюза медработников Ирек Сафин добивается справедливости.

— Адресную поддержку оказываем семьям мобилизованных, — рассказывает он. — Сейчас у нас призваны в зону СВО сыновья медсестры и санитарки. Стараемся по максимуму им помочь. И в других трудных жизненных ситуациях своих не бросаем. Так, например, оказали материальную помощь семье умершей от ковида медсестры. Помогали погорельцам — тоже совместно с рескомом. С разными вопросами к нам обращаются. Например, по зарплате. Есть для этого комиссия по трудовым спорам. Разработка и утверждение колдоговора — тоже наша работа. Каждые три года заключаем новый с руководством больницы, следим за соблюдением прав медработников.

В семье Сафиных растут двое детей. Дочке 12 лет, сыну — восемь. Жена тоже врач — эндоскопист, из династии врачей. Отец врач-анестезиолог продолжает трудиться, мама работала фельдшером, сейчас на пенсии.

— Конечно, все переживали за мен, особенно жена, — говорит Ирек Сафин. — Но все-таки приняла мое решение. Расценила его как долг врача. 30 декабря я уже вышел на работу в Караидельской больнице. Новый год встретил с семьей.

Надеюсь, что дети пойдут по моим стопам. Во всяком случае, буду их направлять.