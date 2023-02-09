Молодой фельдшер ФАПа в Башкирии рассказал о решении проблем для оказания медпомощи

О поддержке государства и жителей

- Как вы считаете, программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и новый проект в нашей республике по предоставлению компенсационных выплат в три миллиона рублей педиатрам и терапевтам в медорганизациях, обслуживающих менее 25 тысяч жителей, поможет решить проблему с медицинскими кадрами?

- Конечно, поможет. Лично я получил выплату в 750 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер» - купил дом в селе Волостновка, привез жену, здесь родился наш сын, ему два месяца. Я родом из Салавата, вырос в Ишимбае, но деревенская жизнь мне нравится. Как и супруге, она из Тюменской области, к сельскому быту привычная. В этом году летом будет два года, как работаю фельдшером ФАПа, тогда же заключил договор с минздравом республики. Пять лет должен отработать. Пока у меня нет никакой категории, еще год буду в статусе молодого специалиста.

Я читал, в каких-то районах подъемные молодым медработникам платят. Конечно, нужно привлекать молодых специалистов хоть небольшим рублем, чтобы они шли работать не в частную медицину, а в государственную.

- Выпускники медицинских учебных заведений едут в село?

- Скажу только по Салаватскому медколледжу, который окончил. Из коммерческой группы одна девушка поехала работать в Ишимбайский район. Из моей группы в основном все работают на скорой помощи Салавата. Один парень уехал в Оренбург. Когда в 2020 году на практике в Ишимбайской ЦРБ мы замещали терапевтов, я сам просил главврача больницы направить меня на работу в район.

- Как приняли жители села?

- Они искренне рады, что у них появился фельдшер. Ведь четыре года не было своего постоянного медработника. Максимум четыре месяца держались. До меня здесь работали совместители – из другого ФАПа приезжал медработник со своей аптечкой.

Всех своих пациентов знаю в лицо. У меня в двух селах Волостновка и Новосабашево 354 жителя, из них 92 ребенка, в том числе шесть малышей до года. Все мамочки грудных младенцев со мной на связи. Большинство мам постоянно звонят, спрашивают, когда и как медосмотр пройти, советуются по любому поводу недомогания ребенка. У нас пять долгожителей – старше 85 лет. Может быть, первое время люди не доверяли мне как молодому, но основное население поддержало и помогло освоиться, понять специфику сельской медицины.

Если вызов к больному вечером, я или в сельсовет звоню и прошу машину, или жители сами находят. Кто соседа попросит довезти. У меня личного транспорта нет, поэтому всегда выручают. В райцентр, находится в 35 километрах, еду на автобусе, обратно кроме такси добраться не на чем. А это сильно бьет по карману. Благодарен односельчанам, которые работают в Мраково, за небольшую сумму довозят.

Условия созданы, но проблемы есть

- В конце января у вас открыли новый модульный ФАП. Легче стало работать?

- Первый год принимал больных в аварийном здании бывшей комсомольской организации. Там вместе с фельдшерским пунктом располагались почта, банк, магазин. Зимой в нем было работать очень холодно. Кроме электричества в здании ничего не было – давно отрезали от инженерных коммуникаций. Сколько у меня было обогревателей, я все включал. Но это не спасало. Поэтому очень благодарен властям, что построили новое здание. Когда в январе к нам пришли сильные морозы под – 50 градусов (!), я уже не замерзал. После лицензирования ФАПа, переехал и работал в нем – даже пол был теплый.

Еще в старом здании пришлось восстанавливать всю лекарственную базу и документацию. Выдали мне ноутбук для работы в медицинской электронной системе. Только начал вникать в работу, и сразу пошла вакцинация от коронавируса - летом 2021 года он пошел в рост. Когда пришел работать, была санитарка, но потом в середине ноября уволилась из-за маленькой зарплаты. Теперь сам убираюсь. Все фельдшера сами это делают. Хотя приходится на два часа раньше приходить, мыть полы и стены, обработать, прокварцевать, проветрить. Старый ФАП занимал 25 квадратов, а сейчас 70 кв. м. Такую площадь содержать в идеальной чистоте физически нереально. Главное ведь вести прием больных. Например, снег чищу тоже сам и своей лопатой. Говорят, в ближайшем будущем технических сотрудников не будет.

- По ночам и в выходные часто приходится идти к пациентам?

- Работаю с 8 утра до 23.00, ночью вызовы принимает скорая помощь. Но людям проще мне позвонить, чем скорую вызвать. Обычно ночью вызывают к ребенку с высокой температурой или пожилому человеку с высоким давлением. А в выходные очень редко обращаются. Дороги у нас асфальтированные, сельсовет их постоянно чистит.

Вызываю скорую, если человек в плохом состоянии. К примеру, к жителю, который отравился ацетоном, был без сознания. Потому что сильнодействующих препаратов у меня нет. Теперь мне выдали кислородный баллон и дефибриллятор. Смогу оказывать первую медпомощь. На днях был пациент с защемлением лицевого нерва. Снял ЭКГ, чтобы исключить инфаркт или инсульт. Отправил его в приемный покой, где мужчина теперь получает лечение. Чаще всего жалуются на высокое давление, на подскочивший сахар в крови.

- Чего не хватает для оказания медпомощи?

- Первый этап диспансеризации я сам провожу. Жду, когда поступят тест-полоски к аппарату, который измеряет и глюкозу в крови, и холестерин, и гемоглобин. Такие анализы делают во время диспансеризации. Если подозрение на ковид, вызываю бригаду из Мраковской ЦРБ, они на дому у всей семьи берут мазки. Последний случай заболевания ковидом у нас был в начале прошлого года, с тех пор нулевая статистика. Сейчас пять заболевших с ОРВИ, из них двое детей и три студента. Детям даю справки в школы. А в феврале обещали выдать электронные подписи и печати, тогда смогу сам открывать больничные листы и лекарства выписывать. Раньше в ФАПах были аптеки. В этом году обещали возобновить реализацию «ходовых» лекарственных препаратов в ФАПах.

- Вы пользуетесь услугой мобильных бригад по доставке пациентов старше 65 лет бесплатно в больницу по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»?

- Пока нет. Тяжёлых больных всегда сопровождаю на автомобиле скорой помощи. Но если честно, единственная острая необходимость – какой-нибудь служебный транспорт. Мне часто приходится ездить в район с отчетами, за рецептами и лекарствами для пациентов, которые сами не могут выехать из села. Дважды в день через Волостновку проходит автобус Мелеуз-Мраково.

- Почему вы выбрали медицину?

- Меня подтолкнула к этому выбору бабушка, сказав, что у нас в семье нет медработника, а он очень нужен! Тетя работала медиком, но в исправительной колонии. Бабушка с дедушкой в нулевые купили дом в Ибраево, потом через семь лет переехали туда жить. С семи лет я каждое лето проводил у них. Поэтому в этот, Кугарчинский, район с удовольствием приехал работать. Между нашими селами примерно 25 километров. Спасибо бабушке, она была права!

Фото предоставил Максим Исхаков.