Избы-медпункты уйдут в прошлое

Во всех трех населенных пунктах — Октябрьском, Абдрашитово и Кадырово — медучреждения расположены в старых деревянных избах. А обслуживать фельдшерам нужно от 300 до 500 человек. Всего в этой зоне находится восемь деревень. Самая отдаленная — деревня Октябрьский. От нее до райцентра, села Месягутово, 70 километров.

— Здания везде старые, с печным отоплением, — рассказал Валерий Трофимов в беседе с «РБ». — В сильные морозы их даже прогреть невозможно — и медработники, и пациенты мерзнут. В Кадырово и Октябрьском стопроцентный износ зданий. В сравнительно лучшем состоянии здание ФАПа в селе Абдрашитово, но и оно морально устарело, не соответствует требованиям санитарных норм. Здания никуда не годятся по площади, по количеству помещений, по оснащению, эксплуатировать их дальше нельзя. Мы приняли решение заменить эти здания, и минздрав республики нас поддержал. Торги минздравом уже проведены. Определены заказчик и исполнитель работ. В ближайшее время ждем специалистов. Затем начнется установка свайных конструкций и монтаж модульных ФАПов.

В районе надеются, что новые ФАПы заработают уже в этом году. Каждому предстоит пройти процедуру лицензирования. В Октябрьском и Абдрашитово ФАПы построят рядом со старыми зданиями, в Кадырово — возле клуба, поскольку рядом места нет. Это тоже центр села, людям будет удобно.

Также по нацпроекту «Здравоохранение» в этом году в районе планируют завершить строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром и реабилитацией на 15 коек. Стройку начали в прошлом году.

Напомним, что в конце декабря три ФАПа открыли в соседнем Кигинском районе. Старые здания не соответствовали санитарным нормам и не подлежали ремонту. Взамен них поставили новые модульные конструкции, оборудовав всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи населению.

Всего в прошлом году в республике возвели 55 модульных и восемь капитальных ФАПов. В планах на этот год установить еще 75.

Дуванский район.