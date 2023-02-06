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Вчера, 22:15

Избы-медпункты уйдут в прошлое

Новые фельдшерско-акушерские пункты в этом году появятся в трех деревнях Дуванского района. Работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», уже начались. Об этом сообщил главный врач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов.

предоставлено Месягутовской ЦРБ Прием ведет акушерка Октябрьского ФАПа Гузалия Камалиева.
Прием ведет акушерка Октябрьского ФАПа Гузалия Камалиева.Фото:предоставлено Месягутовской ЦРБ

Во всех трех населенных пунктах — Октябрьском, Абдрашитово и Кадырово — медучреждения расположены в старых деревянных избах. А обслуживать фельдшерам нужно от 300 до 500 человек. Всего в этой зоне находится восемь деревень. Самая отдаленная — деревня Октябрьский. От нее до райцентра, села Месягутово, 70 километров.

— Здания везде старые, с печным отоплением, — рассказал Валерий Трофимов в беседе с «РБ». — В сильные морозы их даже прогреть невозможно — и медработники, и пациенты мерзнут. В Кадырово и Октябрьском стопроцентный износ зданий. В сравнительно лучшем состоянии здание ФАПа в селе Абдрашитово, но и оно морально устарело, не соответствует требованиям санитарных норм. Здания никуда не годятся по площади, по количеству помещений, по оснащению, эксплуатировать их дальше нельзя. Мы приняли решение заменить эти здания, и минздрав республики нас поддержал. Торги минздравом уже проведены. Определены заказчик и исполнитель работ. В ближайшее время ждем специалистов. Затем начнется установка свайных конструкций и монтаж модульных ФАПов.

В районе надеются, что новые ФАПы заработают уже в этом году. Каждому предстоит пройти процедуру лицензирования. В Октябрьском и Абдрашитово ФАПы построят рядом со старыми зданиями, в Кадырово — возле клуба, поскольку рядом места нет. Это тоже центр села, людям будет удобно.

Также по нацпроекту «Здравоохранение» в этом году в районе планируют завершить строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром и реабилитацией на 15 коек. Стройку начали в прошлом году.

Напомним, что в конце декабря три ФАПа открыли в соседнем Кигинском районе. Старые здания не соответствовали санитарным нормам и не подлежали ремонту. Взамен них поставили новые модульные конструкции, оборудовав всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи населению.

Всего в прошлом году в республике возвели 55 модульных и восемь капитальных ФАПов. В планах на этот год установить еще 75.

Дуванский район.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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