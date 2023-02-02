Старинный японский метод подарит отличный результат

Комплексная детоксикация достигается разными способами. Но, как утверждают японские специалисты, лучшими из них являются ванночки для ног. И хотя это может показаться странным, результаты действительно вдохновляют, особенно если предлагаемую здесь японскую технику очищения тела применять регулярно. И это неспроста.

Ведь большинство органов, как известно, связано с подошвами ног. Именно поэтому, воздействуя на стопы, мы, по большому счету, можем искоренить любой недуг. И, хотя состав ванночек меняется, эффективность данного метода японцы подтверждают уже несколько веков подряд.

Детокс по-домашнему

В тазик или небольшое ведро следует налить горячую воду так, чтобы ступни были покрыты полностью. В воду нужно добавить 2 столовые ложки сульфата магния, а попросту — магнезии, 2 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки морской соли, 2 столовые ложки яблочного уксуса, любое эфирное масло на свой вкус. После этого хорошенько перемешать все, пока ингредиенты не растворятся. Ноги в данном растворе понадобится держать в течение тридцати минут. Не беспокойтесь, если после данной процедуры почувствуется небольшая слабость — просто увеличьте потребление магния в своем ежедневном рационе, в виде шоколада, например. Может получиться так, что какого-либо ингредиента у вас не окажется в наличии, тогда ванночки начинайте делать пока без него, хотя эффективность детокса из-за этого, конечно же, заметно снизится.