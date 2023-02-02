Старинный японский метод подарит отличный результат

Комплексная детоксикация достигается разными способами. Но, как утверждают японские специалисты, лучшими из них являются ванночки для ног. И хотя это может показаться странным, результаты действительно вдохновляют, особенно если предлагаемую здесь японскую технику очищения тела применять регулярно. И это неспроста.
Ведь большинство органов, как известно, связано с подошвами ног. Именно поэтому, воздействуя на стопы, мы, по большому счету, можем искоренить любой недуг. И, хотя состав ванночек меняется, эффективность данного метода японцы подтверждают уже несколько веков подряд.
В тазик или небольшое ведро следует налить горячую воду так, чтобы ступни были покрыты полностью. В воду нужно добавить 2 столовые ложки сульфата магния, а попросту — магнезии, 2 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки морской соли, 2 столовые ложки яблочного уксуса, любое эфирное масло на свой вкус. После этого хорошенько перемешать все, пока ингредиенты не растворятся. Ноги в данном растворе понадобится держать в течение тридцати минут. Не беспокойтесь, если после данной процедуры почувствуется небольшая слабость — просто увеличьте потребление магния в своем ежедневном рационе, в виде шоколада, например. Может получиться так, что какого-либо ингредиента у вас не окажется в наличии, тогда ванночки начинайте делать пока без него, хотя эффективность детокса из-за этого, конечно же, заметно снизится.