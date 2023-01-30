Жить и радоваться — здоровая привычка

Победив в отборочном, районном, этапе республиканского конкурса «Трезвое село — 2022», где соревновались 15 сельских поселений, село Янышево вышло в финал и борется за победу.

Секрет долголетия

Одной из старожилов села — труженице тыла, ветерану труда Магафие Шайхлисламовой на днях исполнилось 98 лет. Поздравить долгожительницу приехали депутат районного совета Рашит Ганиев, глава Янышевского сельского поселения Зия Латыпов. Пожелав Магафие Тимергалиевне здоровья и мира, они вручили ей ценные подарки.

Магафия-апа рассказала, как трудилась в колхозе с 12 лет, какие тяготы выпали на ее долю. Поделилась и секретами долголетия — никогда не употребляла спиртные напитки, а руки всегда были заняты делом.

— Узнав о том, что Янышево участвует в республиканском конкурсе «Трезвое село», Магафия-апа очень обрадовалась и пожелала нам удачи! — рассказал Зия Латыпов. — Таких, как она, людей золотого возраста у нас больше десятка. Для села, где живут 326 человек, это много. У нас люди любят трудиться и не злоупотребляют алкоголем, об этом свидетельствует и статистика.

Увлечённым не скучно

Супруги Флид и Аниса Имаевы пригласили односельчанок к себе домой на «Вечерние посиделки» («Кич утыру»). Гости пришли со своими спицами и пряжей. Под задушевные песни женщины вязали варежки и носки для солдат, эти теплые изделия отправят в зону спецоперации.

А в местном Доме культуры люди собрались на мастер-классы, которые организовал Башкирский историко-культурный центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия. Новому виду рукоделия обучили хозяев гости из райцентра Языково Разина Мухаметзянова и супруги Зайтуна Шарапова и Рифхат Асаев. Разина Мухаметзянова показала, как она шьет из бархата татарские тюбетейки и украшает их бисером. Зайтуна и Рифхат провели мастер-класс по созданию картины из алмазной мозаики. За четыре года увлечения этим видом творчества супруги создали 16 картин. Дети особенно заинтересовались новой техникой и тут же попробовали себя в роли художников.

Кстати, главный специалист центра «Сарайлы» Гульфира Ахметшина вскоре приедет в Янышево с мастер-классом по изготовлению башкирских украшений.

Спорт научит побеждать

В планах активистов продолжить культурно-просветительскую работу о вреде дурных привычек и вовлечь сельчан в спортивные состязания.

— Мы проведем соревнования «Быстрее, выше, сильнее!» среди работников сельхозпредприятия «Башкирское зерно», которое оказывает сельсовету спонсорскую помощь, — рассказывает Зия Латыпов. — Филиал республиканской велосипедной школы в нашем селе проведет гонки среди школьников. 48 янышевцев учатся в школах соседних сел — Шарлыка и Пришиба, поэтому библиотекарь нашего села проводит мероприятия в учебных заведениях, привлекая еще больше детей и подростков. В сельском Доме культуры пройдет конкурс поэтов. Янышевцам покажут спектакль «Свекровь» («Кайнана») театра Дворца культуры Благоварского района.

В конце февраля на заключительном этапе конкурса жителей и гостей села ждет обширная программа, которая будет интересна всем. Здесь пройдут соревнования в рамках «Лыжни России». А мастера из Туймазов научат желающих стрельбе из лука.

В местной мечети, построенной уроженцем Янышево — поэтом, композитором, заслуженным деятелем искусств Башкирии Мидхатом Абдульмановым, пройдет курбан-аши. Во время обряда жертвоприношения участники будут молиться за наших воинов, находящихся в зоне спецоперации. Завершится все праздничным угощением, конечно же, без капли спиртного.

Кстати, из Янышевского сельсовета мобилизовано шесть мужчин. По словам Зии Латыпова, их семьям постоянно оказывают помощь. Привозили дрова, решали другие насущные вопросы. На днях каждая семья получит по мешку сахара.

Благоварский район.