Увидеть мир за горизонтом

На днях в Уфе на улице Лесотехникума открылся еще один центр сети офтальмологических клиник «Риа-Медоптик». Кого-то, наверное, это событие оставит равнодушным: мало ли какие медицинские учреждения теперь появляются в республике.

Но далеко не всех. Потому что проблемы со зрением, в том числе у детей, нарастают с каждым годом как снежный ком.

Технологичный уют

Последние исследования, проведенные офтальмологами Уфимского НИИ глазных болезней среди 5 тысяч школьников с 1 по 11 класс в Кировском районе Уфы, дали нерадостную картину — практически 47 процентов детей страдают от близорукости. Врачи напоминают, что здесь главное — вовремя принять меры. Да, раньше многие принимали ситуацию как есть, мол, придется носить очки. Теперь медицина ушла далеко вперед: зрение можно восстановить или, по крайней мере, остановить регресс.

Кабинеты врачей в новом центре «Риа-Медоптик» словно успокаивают пациентов: здесь удалось создать особое сочетание домашнего уюта и высоких технологий. Многочисленные современные аппараты не пугают, а скорее вызывают интерес.

И доверие. Здесь есть все — аппараты для измерения глазного давления, расстояния между центрами зрачков и даже свой портативный аппарат УЗИ. А определение близорукости у детишек превращается в маленькое развлечение — веселые звуки, мелькание разноцветных лампочек помогают ребенку сосредоточить взгляд на считывающем приборе и за несколько секунд определить самочувствие глаз. Причем дистанционно, с расстояния одного метра, можно определить зрение у ребенка, которому всего месяц.

Об умении врачей находить общий язык с посетителями и говорить нечего: у медиков это само собой разумеется. Как и умение найти корень проблемы и сразу предложить правильное решение.

Хотя в целом с кадрами бывают сложности. Секрета в этом нет, проблема касается всей медицинской отрасли. И даже между регионами идет негласное соревнование за медиков: с помощью различных льгот и надбавок стараются переманить к себе специалистов. Впрочем, в «Риа-Медоптик» система подготовки кадров поставлена хорошо. В новый центр, который возглавляет опытный врач-офтальмолог Эльмира Якупова, были переведены сотрудники, которые прошли отличную практическую школу и теперь готовы трудиться на более высоком уровне.

Новый центр на Лесотехникума, кстати, у компании уже третий специализированный филиал, где проводят комплексное лечение близорукости у детей: аппаратными и медикаментозными методами, а также с помощью современных оптических средств. Хотя, конечно, и взрослые туда могут обратиться за помощью. Он, собственно, поэтому так и называется: «Центр для детей и взрослых».

Открытие центра стало для компании знаковым, ведь в этом году «Риа-Медоптик» отмечает свое 25-летие. И одновременно было вызвано другими, не столь радостными событиями.

Процент идёт в рост

— В мире сейчас наступает настоящая «эпидемия» близорукости, — констатирует современную ситуацию директор «Риа-Медоптик», заслуженный врач РБ Рашит Искандаров. — Обычно слово «эпидемия» применяется к всевозможным инфекционным заболеваниям, таким как ковид. Но если взять это слово в кавычки, то оно отражает масштаб происходящего. Проблема нарастает во всем мире, есть страны, где близоруки 80 процентов населения. И Россия, к сожалению, их догоняет.

У башкирских специалистов хорошая база знаний, на которую они и опираются. В основе методик лежат наработки еще 60-х годов прошлого века, сделанные в первую очередь выдающимся российским офтальмологом Эдуардом Аветисовым, который выделил три главных фактора появления и развития близорукости.

Один из них — ослабление внутриглазной мышцы. Другая причина — чем чаще ребенок смотрит на что-то близко к нему находящееся, тем больше рисков, что получит близорукость. Потому что глаза отвыкают смотреть вдаль. И, наконец, третье — слабость соединительных тканей организма: связок, сухожилий, хрящей, а в глазу — это белочная оболочка. Прошло 60 лет, и с тех пор в классификации практически ничего не изменилось.

— Только раньше практически в каждой детской поликлинике были кабинеты охраны зрения детей, где применялись аппаратные методы лечения. Были в школах во время уроков и перерывы на одну-две минуты, ребятишки делали гимнастику, в том числе для глаз. У нас много других проблем со здоровьем, они, конечно, решаются. Но зрению внимания стали уделять меньше, — говорит Рашит Искандаров.

Недавно, поясняют специалисты, была разработана еще одна теория — дефокусная. На ее основе появились новые дневные очковые линзы для сдерживания близорукости. Они состоят из тысяч микролинз, соединенных, по сути, в одну большую. Их сейчас начали успешно применять и в «Риа-Медоптик». Этот метод стал хорошим продолжением лечения детей ночными контактными линзами, о которых много рассказывалось, в том числе, и в нашей газете.

Ночные линзы надевают вечером перед сном и снимают утром. В результате человек целый день имеет 100-процентное зрение и может ходить без очков. Что особенно важно, например, для спортсменов или артистов. Неслучайно востребованность таких линз в республике ежегодно увеличивается на 20 — 40 процентов, только за прошлый год более полутора тысяч детишек в «Риа-Медоптик» с их помощью смогли улучшить свое зрение.

— Конечно, эффективность всех мероприятий зависит от совместных усилий врачей, ребенка с миопией и его родителей. Цель — недопущение высокой степени близорукости и ее возможных осложнений, — говорит Рашит Искандаров.

Гаджет — друг или враг?

Офтальмологи отмечают, что одной из самых серьезных причин, если не основной, начавшейся «эпидемии» близорукости стало повсеместное использование различных гаджетов.

— Маленькие дети могут еще не понимать смысл увиденного в тех же мультфильмах, которые смотрят на планшетах и смартфонах. Но постоянное мелькание цветных пятен возбуждает некоторые центры у них в мозгу, малыши получают от этого удовольствие. Поэтому их так трудно оторвать от экранов. А все это кончается тем, что еще до школьного возраста у них возникает близорукость.

Надо отметить, что «Риа-Мед-оптик» одной из первых среди частных медицинских организаций республики начала заниматься лечением близорукости у детей. Собственно, Рашит Искандаров именно этой проблеме посвятил всю свою жизнь, с тех пор как еще в советские времена пришел в детский отдел Уфимского НИИ глазных болезней. Там он долгое время работал вместе с известным профессором, доктором медицинских наук Равилем Азнабаевым, с которым и сейчас вместе продолжает руководить «Риа-Медоптик». Они также являются основными консультантами клиники. Так что неудивительно, что в центре примерно половина пациентов — именно дети.

Что же касается взрослых, то для них офтальмологи центра проводят такую уникальную процедуру, как коррекция зрения. По сути, линза, роль которой раньше выполняли очки, вставляется в толщу роговицы. Правда, делать это можно, только когда регресс зрения остановился, то есть как раз у людей уже средних лет.

Так что снижения обращений в «Риа-Медоптик» в последние годы нет. Тем более что в клинике принимают пациентов со всей республики. Взять операцию по удалению катаракты. Медики рассказывают, что к ним нередко приезжают из глубинки на такси. Процедура идет примерно три часа, после чего пациент и сопровождающий садятся в это же авто и уезжают домой. Тем более что такие операции делаются и по выходным, что для сопровождающих — близких родственников — очень удобно. Не надо отпрашиваться с работы, легче найти транспорт.

Бойтесь пикселей!

Если говорить о практической стороне дела, то Рашит Искандаров предостерегает от тех же телефонов, а именно, от рамок синего цвета. Он самый агрессивный для глаз. Нужны более мягкие, солнечные оттенки. И вторая проблема — так называемые пиксели. Которые постоянно мелькают и «бомбардируют» сетчатку глаза и затылочную долю мозга, где расположен центр зрения. В результате мозг ребенка «закипает», он становится или излишне агрессивен, или, наоборот, уходит в себя, замыкается. Возникают психоневрологические проблемы.

От цифровизации сегодня никуда не денешься, и ее развитие идет очень быстро. Да взять хотя бы «Риа-Медоптик», где сегодня вовсю используется такая форма работы, как единая электронная регистратура. Удобство подобной системы, очевидно — пациенты заранее могут записаться, выбрав подходящие дату, время и врача, который окажет помощь. А «Риа-Медоптик» такая форма работы помогает планировать время сотрудников и повышать качество услуг.

Но при всех плюсах «цифры» нельзя допустить, считают офтальмологи, чтобы она накрыла нас в режиме 24/7. Когда большинство детей едят, гуляют — и то с телефонами. А вместо живого общения в основном занимаются перепиской в различных чатах.

— Сейчас Китай специальным законом ограничил для детей время нахождения в интернете. Решение вроде бы жесткое, но с другой стороны — правильное. Что-то надо делать и нашей стране, — считает Рашит Искандаров.

С чего начать? С элементарных прогулок на свежем воздухе — но без зависания в телефоне! Чтобы в суете информационно-цифровых забот не забывать видеть мир. В прямом и переносном смысле этого слова.

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