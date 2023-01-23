Из проруби — в сауну

Этого события ждали многие учалинцы, в том числе основатель клуба Антарес Гарипов, местный именитый спортсмен Андрей Саженков и многие другие любители зимнего плавания.

Среди них Арсен Каримов, самый юный экстремал.

— Сколько лет занимаешься моржеванием? — интересуюсь у него.

— Только четыре года! — простодушно поведал... одиннадцатилетний мальчуган. Как оказалась, в семье он не один такой. Отец, мама, брат — все объединены общим увлечением.

— Вы совсем не признаете зимнюю одежду? Не мерзнете? — с таким вопросом я обратилась к совсем незнакомой женщине в тоненьком пальто. Сама-то оделась, как на Север.

Она не удивилась вопросу, наверное, не я первая его задаю:

— Теплая одежда есть, конечно, шубу купила давно, но не ношу.

Разговорились.

— Я, можно сказать, вынужденно стала заниматься закаливанием. Правильнее даже будет сказать — от безысходности. После рождения ребенка серьезно заболела. Рассеянный склероз. Дали вторую группу инвалидности. А я с маленьким ребенком на руках, без мужа, он оставил нас, узнав о моем диагнозе, и мне ничего не оставалось, как бороться. Тогда мне в руки попала книга про закаливание, — рассказывает Венера Суфиянова. — Сначала обливалась холодной водой, потом перешла на моржевание. Увлеклась еще и йогой.

В итоге Венера Асгатовна выздоровела, еще раз вышла замуж, родила двоих здоровых детей. «Моржует» более 30 лет. Летом ей будет 70, а выглядит, без преувеличения, на 55.

Удивил меня и Антарес Гарипов. 82-летний ветеран — настоящий живчик. Кстати, он и есть зачинатель зимнего плавания в Учалах. Заинтересовав многих своих товарищей, основал клуб еще в 1977 году. Правда, тогда их было всего 12 человек, в основном работники ремонтно-механического цеха УГОКа.

— Меня самого друг привел к проруби. Я тогда жил в Череповце. И, самое главное, первый раз окунулся без предварительного закаливания. Так сказать, головой в омут, только в холоднющий, — рассказывает ветеран.

Интересуюсь у аксакала его здоровьем.

— Годы берут свое, конечно, бывают иногда недуги.

— А грипп, простуда?

— Не помню, в детстве, кажется, болел.

Среди тех, кто пришел в этот день окунуться в прорубь, были и подростки, и молодежь. Среди них дочь Венеры Суфияновой Лилия. Кстати, мама троих детей.

— Не могла пропустить такое событие, база открылась роскошная, — говорит молодая женщина.

Действительно, здание отличное. Внутри две раздевалки, сауна, душевые.

— Комплекс состоит из двух частей. Большая отведена секции гребли и каноэ, меньшая — «моржам». На днях утвердим график посещения и — добро пожаловать, — отметила директор МУП «Кинопарк Яшма» Раиса Аглиуллина (здание будет входить в состав этой организации).

В городе нет, пожалуй, человека, который не знает руководителя местного военно-патриотического клуба «Патриот» Андрея Саженкова. Он обладатель Кубка мира, многократный призер Кубков России по спортивному зимнему плаванию в своей возрастной группе и единственный спортсмен в республике, который проплыл в ледяной воде километр на официальном международном соревновании. Интересуюсь у него, будут ли теперь проходить соревнования по зимнему плаванию и в Учалах.

— Конечно! Сейчас не стыдно будет приглашать именитых спортсменов, — отвечает он.

Оказалось, что глава городского поселения Ильмир Газизов тоже увлекается моржеванием.

— Давно хотели создать такие условия. Ведь закаливание — один из простых и доступных способов укрепления здоровья. Пришел, окунулся — и ты бодр, полон сил. Очень рад, что у нас получилось открыть такую базу. Интерес учалинцев к здоровому образу жизни растет, непосредственно занимающихся уже около ста, — Ильмир Фанисович не сомневается, что с вводом в строй такой основательной базы желающих станет еще больше.

В ходе торжественного мероприятия активным «моржам» были вручены сертификаты Всероссийской федерации зимнего плавания. Новоселье было отмечено купанием в проруби, горячим чаем, пловом и розыгрышем призов. Хороший подарок получился и православным учалинцам перед Крещением Господним.

КСТАТИ

Строительство эллинга, как и комплексное благоустройство территории пляжа, стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.