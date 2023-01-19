Помощь на колёсах

Мобильные бригады, сформированные в рамках федерального проекта «Старшее поколение», обслуживают лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности на территории 63 муниципалитетов.

Пациентов доставляют до медицинской организации и обратно бесплатно на автотранспорте, приобретенном учреждениями социального обслуживания населения.

17 госучреждений, подведомственных минтруда республики, привозят пожилых в больницы. К примеру, на базе Кудеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов созданы мобильные бригады для обслуживания граждан Дуванского, Кигинского, Белокатайского, Салаватского и Мечетлинского районов. А Старобаишский дом-интернат взаимодействует с Дюртюлинским, Илишевским и Кушнаренковским районами.

Рассказывает директор геронтологического центра «Именлек» Зульфира Маскулова:

— Ответственные специалисты больниц подготавливают список граждан, нуждающихся в доставке в медицинское учреждение, составляют график, в котором указаны определенная дата и населенный пункт. Он утверждается главным врачом больницы. После граждан оповещает фельдшер из местного ФАПа, и людей бесплатно везут в больницу и обратно.

Информируют людей об этом проекте медицинские организации, учреждения социального обслуживания, органы местного самоуправления.

Всего на конец декабря прошлого года в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в медицинские учреждения республики были доставлены 8113 человек. Было осуществлено 1504 выезда. На дому обслужили 259 человек.

СПРАВКА

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности в республике, составляет 240 476 человек.

Важно

Контакты медицинских и социальных учреждений, куда граждане старше 65 лет могут обратиться или позвонить, чтобы оставить заявление для поездки в больницу:

Мобильная бригада Бирского психо-неврологического интерната (ПНИ) осуществляет выезд по следующим районам:

1. Караидельский район: Караидельская ЦРБ, с. Караидель, ул. Коммунистическая, д. 129, тел. 8 (347) 4421197.

2. Бирский район и г. Бирск: Бирская ЦРБ, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 120, тел.: 8 (34784)22531, 8 (34784)44281.

3. Аскинский район: Аскинская ЦРБ, с. Аскино, ул. Ленина, д. 71, тел. 8 (347) 7120797.

4. Мишкинский район: Мишкинская ЦРБ, с. Мишкино, ул. Матросова, д. 66, тел. 8 (347) 4921970.

Мобильная бригада Кумертауского ПНИ:

1. Кумертау и Куюргазинский район: ЦРБ, г. Кумертау, ул. Советская, д. 39, тел. 8 3476144019.

2. Кугарчинский район: Мраковская ЦРБ, с. Мраково, ул. Ленина, д. 52, тел. 8 3478920926.

3. Федоровский район: Федоровская ЦРБ, с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 37, тел. 8 3474627122.

Мобильная бригада Архангельского дома-интерната (ДИ):

1. Архангельский район: Архангельская ЦРБ, с. Архангельское, ул. Больничная, д. 1, тел. 8 3477428282.

2. Кармаскалинский район: ЦРБ Кармаскалинского района, с. Кармаскалы, ул. Чехова, д. 9, тел. 8 3476521381.

Мобильная бригада Кудеевского ДИ:

1. Дуванский район: с. Месягутово, ул. Мира, д. 41, тел. 8 (347) 9820612.

2. Кигинский район: с. Верхние Киги, ул. Салавата, д. 3, тел. 8 (347) 4837005.

3. Белокатайский район: с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 93, тел. 8 (347) 5021235.

4. Салаватский район: с. Малояз, ул. Советская, д. 63/1, тел. 8 (347) 7720065.

5. Мечетлинский район: с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 20, тел. 8 (347) 7720055.

Мобильная бригада Буздякского ПНИ:

1. Буздякский район: с. Буздяк, ул. Ахмадеева, д. 31, тел. 8 3477331270.

2. Давлекановский р-н: г. Давлеканово, ул. Заводская, д. 9, тел. 8 3476831905.

3. Белебеевский р-н: г. Белебей, ул. Революционеров, д. 7, тел. 8 3478630823.

4. Чишминский р-н: с. Чишмы ул. Речная, д. 2А, тел. 8 3479720730.

Мобильная бригада Янаульского ПНИ:

1. Балтачевский район: Балтачевская ЦРБ, с. Старобалтачево, ул. Комсомольская, д. 23, тел. 8 937 490 1282.

2. Бураевский район: Бураевская ЦРБ, с. Бураево, ул. Чкалова, д. 1, тел.: 8 (34756) 2-12-03, 8 987 610 4001.

3. Татышлинский район: Верхне-Татышлинская ЦРБ, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 39Б, тел. 8937-301-60-11.

Мобильная бригада Ишимбайского ПНИ:

1. Ишимбайский район: Ишимбайская ЦРБ, г. Ишимбай, ул. Докучаева, д. 10 А, тел. 8 (34794) 41221.

2. Мелеузовский район: Мелеузовская ЦРБ, г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д. 78, тел. 8 (34764) 50152.

3. Гафурийский район: Гафурийская ЦРБ, с. Красноусольский, ул. Аэродромная, д. 15, тел. 8 (34740) 27197.

Мобильная бригада Стерлитамакского ПНИ:

1. Аургазинский район: Толбазинская ЦРБ, с. Толбазы, ул. М. Гафури д. 1, тел. 8 3474521503.

2. Стерлитамакский район: г. Стерлитамак, ГБУЗ РБ ГБ № 2, ЦРП (корпус 3), ул. Артема, д. 121, тел. 83473220222.

3. Альшеевский район: Раевская ЦРБ, с. Раевский, ул. Космонавтов, д. 1А, тел. 8 3475422102.

4. Стерлибашевский район: Стерлибашевская ЦРБ, с. Стерлибашево, ул. 50 лет Октября, д. 6, тел. 8 3473922573.

5. Миякинский район: Миякинская ЦРБ, с. Киргиз-Мияки, ул. Советская, д. 12, тел. 8 3478821899.

Мобильная бригада Старобаишского ДИ:

1. Дюртюлинский район: г. Дюртюли, ул. Ленина, д. 27, тел. 8 (34787) 2-10-57.

2. Кушнаренковский район: с. Кушнаренково, ул. Горная, д. 2, тел. 8 (34780) 5-75-44.

3. Илишевский район: с. Верхнеяркеево, ул. Худайбердина, д. 1, тел. 8 (34762) 5-22-32.

Мобильная бригада Нефтекамского ПНИ:

1. Нефтекамск, городская больница, ул. Парковая, д. 31, тел. 8 3478370975.

2. Янаул, городская больница, ул. Худайбердина, д. 65А, тел. 8-987-242-43-49.

3. Калтасинский район, Калтасинская ЦРБ: с. Калтасы, ул. Матросова, д. 30, тел. 8-987-488-75-05.

4. Краснокамский район, Краснокамская ЦРБ: с. Николо-Березовка, ул. Зеленая, д. 2; с. Куяново, ул. Лесная, д. 30, тел. 8 (34783) 7-73-83.

Мобильная бригада центра «Именлек»:

1. Благоварский район: Языковская ЦРБ, с. Языково, ул. Ленина. д. 47, тел. 8 (3474) 722998.

2. Благовещенский район: Благовещенская ЦРБ, г. Благовещенск, ул. Комарова, д. 2, тел. 8917 424 4673.

3. Уфимский район: Уфа, поликлиника № 2, ГКБ № 21, ул. Цюрупы, д. 55/1, тел. 8917 499 5677.

Мобильная бригада Бакалинского ПНИ:

1. Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Шакирьянова, д. 2, тел. 8 (34742) 3-22-60.

2. Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Тракторная, д. 16, тел. 8 (34796) 3-51-49.

3. Шаранский район, с. Шаран, ул. Больничная, д. 1, тел. 8 (34769) 2-22-02.

Мобильная бригада Улу-Телякского ПНИ:

1. Иглинский район: Иглинская ЦРБ, с. Иглино, ул. Ленина, д. 30, тел. 8 (34795) 2-24-20, e-mail. [email protected]

2. Нуримановский район: Нуримановская ЦРБ, с. Красная Горка, ул. Кирова, д. 14, тел. 8 (34776) 2-25-23.