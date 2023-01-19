А сердце хочет биться

За год в Башкирии на 18 процентов снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Минздрав республики считает это результатом реализации федерального проекта, который направлен на сокращение летальности от кардиоболезней. И хотя эта причина по-прежнему лидирует в региональной статистике смертности — около 40%, но снижение количества умерших очевидно.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава минздрава Айрат Рахматуллин сообщил, что за 11 месяцев прошедшего года достигнут основной показатель программы — смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний составила 467 случаев на 100 тысяч населения при плане к 2024 году — 486 на 100 тысяч населения.

По словам министра, этому способствовало улучшение лекарственного обеспечения льготников. Другое важное направление работы — оснащение медучреждений новейшим специализированным оборудованием. В 2022 году на него было выделено 820 миллионов рублей, из них 47,7 млн — из республиканского бюджета. За этот период введено в эксплуатацию 112 единиц медоборудования, среди них пять ангиографических установок.

— В 2023 году запланирована установка еще одного ангиографа в селе Месягутово, — подчеркнул Айрат Рахматуллин. — Конкурсные процедуры проведены, планируется начать ремонтные работы. Теперь более 94 процентов взрослого населения могут получить экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь при инфаркте миокарда.

Глава республики Радий Хабиров уточнил у министра, сколько времени больной ждет направления на плановую ангиографию.

— Сроки ожидания практически отсутствуют, — заверил министр.

Руководитель администрации главы РБ Максим Забелин подтвердил, что при остром инфаркте срок ожидания обследования сократился со 130 до 90 минут.

— В рамках этого же проекта проводятся высокотехнологичные операции по трансплантации сердца.

— В 2022 году кардиохирурги выполнили пять таких операций, — сказал министр. — В этом году планируется сделать столько же. Всего за четыре года с начала реализации программы специалисты республиканского кардиологического центра спасли жизни 21 пациента.

Отметил министр работу центра управления сердечно-сосудистыми рисками, созданного на базе республиканского кардиоцентра. Он стал пилотным в России, затем проект тиражировали в ряде регионов страны. Специалисты центра ведут онлайн-контроль маршрутизации экстренных пациентов с острым коронарным синдромом и мониторинг диспансерного наблюдения, анализ дистанционных электрокардиограмм, полученных от медицинских организаций республики, и совместно принимают решения по тактике ведения пациентов. За три года количество дистанционных электрокардиографий увеличилось почти вдвое и составило более 9 тысяч.

Айрат Рахматуллин обозначил две перспективные задачи. Первая — поддержка проекта телемедицинских консультаций и внедрение «персональных помощников врача» (приборы для дистанционного наблюдения за пациентами. Вторая — внедрение новых кардиохирургических вмешательств. Среди них имплантация искусственного левого желудочка сердца, малоинвазивные операции, механическая поддержка кровообращения при кардиогенном шоке и другие.