Болезнь-бумеранг

На итоговом заседании межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения вируса иммунодефицита человека специалисты задались вопросом, как быть с иностранными гражданами, у которых выявлена эта инфекция?

Ведь по закону тех, у кого есть близкие родственники в России, дети, родители и т. д., депортировать нельзя, но и лечение для них не предусмотрено.

Наше издание попросило прокомментировать ситуацию главного врача Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэля ЯППАРОВА.

— Рафаэль Галиевич, ВИЧ-положительные иностранцы для нашей республики тема не новая, почему вдруг решили заострить на ней внимание?

— Мы начали обследовать иностранцев с момента принятия ФЗ-38 «О противодействии распространению ВИЧ-инфекции в РФ» и аналогичного республиканского закона.

Как считалось, инфицированными могут оказаться до одного процента из всех обследованных иностранных граждан. Раньше в случае выявления ВИЧ их депортировали.

Сейчас приняты новые нормативные документы, и сразу возникла масса вопросов с диспансерным наблюдением, лечением, обеспечением лекарственными препаратами.

За счет каких средств все это делать, республиканских или федеральных? В среднем курс лечения пациента в год обходится в 40 тысяч рублей. Для большинства трудовых мигрантов, а речь в основном о них, это неподъемная сумма.

Конечно, мы решаем проблему совместно с общественными организациями, есть гранты, которые позволяют сегодня обеспечить лечением лиц без определенного места жительства и иностранцев. К примеру, региональная общественная организация «Позитивная среда» в 2022 году выиграла президентский грант и приобрела необходимые препараты. Плюс еще в том, что эта организация может обеспечивать ими всех ВИЧ-положительных иностранцев, невзирая на то, состоят они на диспансерном учете или нет. Мы со своей стороны оказываем общественникам поддержку и консультируем этих пациентов.

— Какой выход из этой ситуации вы видите?

— Иностранец может получить российское гражданство, а с ним и право на бесплатные медобследование и лекарства, диспансерное наблюдение и так далее. А если не хочет, тогда нужно решать вопрос в юридической плоскости, ведь инфицированный может заражать наших жителей. Вот в чем главная проблема.

Нужен четкий учет ВИЧ-положительных иностранцев, которые решили остаться в России. Решение вопроса с их лечением и обследованием — тема федерального уровня, поскольку, как уже говорилось, мы не имеем права ВИЧ-инфицированных иностранных граждан депортировать или принудить лечиться.

— Ситуация в целом по СПИДу в республике меняется? Если да, то в какую сторону?

— Проблема с ВИЧ остается актуальной, но... Люди к ней привыкли и воспринимают как данность. Мы ежегодно выявляем в среднем по две тысячи человек с положительным статусом, и это для нашей республики слишком много.

То есть наблюдается относительная стабилизация заболеваемости, мы проводим более миллиона обследований на ВИЧ-инфекцию, что для профилактики является одним из первых и важных шагов. Населению проще жить, зная свой ВИЧ-статус, и мы лучше владеем ситуацией в республике.

— Вы сотрудничаете с волонтерскими организациями, как тут могут помочь непрофессионалы?

— Да, они непрофессионалы, но волонтер, который рассказывает сверстникам что-то из своего жизненного опыта, вызывает больше доверия, нежели 40-летний дядька в костюме и галстуке. Разумеется, они не проводят обследования на ВИЧ-инфекцию и не консультируют. Их задача привлечь внимание к проблеме, к акциям против СПИДа, что у них получается очень хорошо. Кроме того, как я уже говорил, каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. Нужно обследоваться хотя бы раз в год, и волонтеры также могут напомнить населению о такой необходимости.

— Кто главный «поставщик» ВИЧ-инфекции в республику, какая категория людей: иностранцы, освободившиеся из мест заключения, наркоманы?

— Здесь не на кого валить вину: сейчас ВИЧ-инфекция передается в основном половым путем, и тут прежде всего возникает вопрос нравственности каждого из нас.

Маргиналов среди инфицированных немного, чаще вирусом иммунодефицита человека заражаются социально адаптированные, вполне благополучные люди из всех слоев общества. Ну и наркозависимые, конечно, эти две болезни обычно сопутствуют друг другу.

— Какова возрастная категория людей, которые чаще всего заражаются этой инфекцией, и какой процент из них — молодежь?

— За последнее десятилетие заболеваемость возрастной категории от 18 до 20 лет снизилась в десять раз. Так что просветительская и профилактическая работа в образовательных учреждениях дает свои плоды. Период безбашенного поведения, которое накрыло наше общество в девяностые и в начале двухтысячных годов, прошел. Современная молодежь более осознанно относится к своей жизни, хорошо просвещена и готова к разговору на сложные темы.

— Что вам удалось сделать в минувшем году и на что вы намерены обратить особое внимание в нынешнем?

— В 2022 году мы впервые обследовали на ВИЧ более 31% населения республики, проводим лечение всех нуждающихся, у нас есть все препараты в необходимом объеме и все виды диагностических исследований для мониторинга лечения. Кроме того, мы стали призерами всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр» и заняли второе место по России в номинации «Прорыв в профилактике».

Необходимо более активно продвигать профилактические мероприятия: здесь нельзя почивать на лаврах. В любой момент инфекция может «выстрелить» там, где не ждешь. ВИЧ — опасное хроническое заболевание, потому приходится быть постоянно начеку и призывать людей вести здоровый образ жизни, быть порядочными в личных взаимоотношениях, следить за состоянием своего организма, регулярно обследоваться.

Я заметил: как только мы прекращаем о чем-то говорить (мол, хватит, тема набила оскомину), она тут же становится злободневной. Поэтому мы не должны выпускать из поля зрения не только проблему ВИЧ, но и другие социально значимые заболевания, например, туберкулез, который тесно связан с ВИЧ-инфекцией. И главная тема — межведомственное взаимодействие. Без него невозможно решить ни одну из перечисленных в нашей беседе проблем. В конечном итоге все делается ради здоровья наших пациентов.

Компетентно

Дамир ВАЛИШИН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ:

— Волею судьбы мне довелось видеть самого первого ВИЧ-инфицированного пациента в СССР и в Республике Башкортостан. Исходя из моего опыта работы в данной сфере, а занимаюсь ею почти сорок лет, могу с уверенностью сказать: ВИЧ — проблема не столько медицинского, сколько духовно-нравственного порядка.

И хотя работа по линии минздрава эффективна, но желаемых результатов не дает, так как инфекция все равно распространяется. Судите сами: если человек нарушает правила дорожного движения, он попадает в ДТП. А правилам поведения человека, в отличие от ПДД, уже не одно тысячелетие.

Во всех священных книгах сказано: не прелюбодействуй.

Но далеко не все эти правила соблюдают. Кто входит в группу риска?

Те, кто предпочитает незащищенный секс и беспорядочные половые связи. В итоге рано или поздно человек сталкивается с ВИЧ-инфекцией.

Простые, но единственно верные истины надо доносить до сознания с детсадовского возраста, чтобы с младых ногтей человек твердо запомнил: нарушишь правила — получишь ответ. Необходимо внушать ребенку, что здоровье целиком и полностью зависит от его нравственно-духовного поведения. Мы же соблюдаем правила безопасности при обращении с электричеством или газовыми приборами.

По большому счету, любая болезнь — своего рода предложение измениться и начать жить по-другому.

А ВИЧ-инфекция в особенности призвана заставить людей пересмотреть свое поведение. Об этом надо больше говорить в образовательных учреждениях. Причем не формально, ради галочки, а искренне и от души.

Только тогда мы добьемся существенных сдвигов в профилактике ВИЧ-инфекции.