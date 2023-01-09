«Золотому скальпелю» помогает «Да Винчи»

Робот Da Vincy cкромно стоит в углу операционной, расслабленно опустив свои четыре руки: на сегодня он свободен. А хирург Артур Авзалетдинов демонстрирует свой оперативный блок, связанный с роботом-ассистентом. У этой консоли есть экран, что-то похожее на автомобильную коробку передач, ножные педали. Хирург контролирует работу робота, а робот — хирурга, страхуя его от лишних движений.

Когда в торакальном отделении клиники БГМУ благодаря инициативе ректора медуниверситета появились роботы, пациенты их немного опасались. Но когда врачи объясняли, что благодаря робот-ассистированной хирургии можно добраться до больного органа через маленькое незаметное отверстие, конечно же, соглашались. За пять лет с помощью американской системы «Да Винчи» было проведено около трех тысяч операций на легких, пищеводе, средостении, щитовидной железе. Прошлой весной заведующий торакальным отделением клиники БГМУ Артур Авзалетдинов впервые провел уникальную операцию — робот-ассистированную пластику пищевода по Льюису и стал обладателем премии «Золотой скальпель». С помощью «Да Винчи» он удалил пациенту часть пищевода и соединил его с желудком, оперируя одновременно и в области грудной клетки, и в брюшной полости в течение шести часов. Операция стала одним из самых значимых событий в медицине республики в ушедшем году.

— Я очень ценю то, что именно профессиональное сообщество отметило мой труд такой наградой, — говорит обладатель «Золотого скальпеля». — Обычно в конце года мы в отделении подводим итоги и говорим о новом и важном, что сделали в уходящем году. У нас каждый день новые пациенты, поток операций, и в рабочей рутине то важное и хорошее, что мы сделали, то, что мы кого-то спасли, как-то теряется, и я считаю своим долгом акцентировать на этом внимание. В прошлом году помимо упомянутой операции было и наше прорывное участие в грантах, публикации в китайских журналах, в частности, статей по диагностике и лечению постковидных фиброзов легких, участие нашего отделения во всемирном конгрессе кардио-торакальных хирургов, в съезде хирургов России. А недавно состоялась необычная арктическая конференция в Мурманске, и с докладами выступали прямо на ледоколе «Ленин», который стоит на вечной стоянке рядом с морским вокзалом.

В отличие от докторов, которые, как из копилки, всегда готовы достать и рассказать запоминающийся случай из практики, Артур Марсович говорит, что ему интереснее обсудить такие случаи с коллегами. Например, во время общения с коллегой на конференции в Мурманске выяснилось, что оба доктора встретились с уникальным случаем: во время операции с помощью робота обнаружили у своих пациентов третье легкое, незаметное даже на томографе. Наверняка из этой беседы родится интересная научная статья.

В чем еще преимущества робота?

— Он дает хорошую визуализацию, в него заложена система 3D. И инструменты сделаны так, что у них практически нет предела для свободы движения. Когда проводишь одну и ту же операцию много раз, они уже воспринимаются как продолжение руки, иногда даже кажется, что у них есть чувствительность (хотя отсутствие чувствительности прописано как недостаток этой системы), ты чувствуешь натяжение ткани, шва, происходит слияние с аппаратом. Это очень удобно, и потом уже не хочется оперировать обычным путем, — рассказывает доктор. Но как и пилот, который должен уметь летать не только на автопилоте, но и с помощью ручного управления, хирург должен уметь оперировать обычным способом, без роботов.

— Технологии технологиями, но когда надо, хирург должен уметь оперировать даже при свете обычной керосиновой лампы, тем более в свете нынешней ситуации в мире — я читаю сейчас лекции по военно-полевой хирургии, обучаем тех, кто отправится работать в зону СВО, — поясняет Артур Марсович.

Артур Авзалетдинов вырос в Туймазинском районе. Хирургом хотел стать с детства, хотя медиков в семье не было. Правда, его мама, когда-то мечтавшая стать доктором, подспудно, конечно, влияла на сына. Это тот счастливый случай, когда желание мамы совпало с желанием ребенка. Старшая дочь Артура Марсовича стала врачом, у младшего десятилетнего сына тоже есть интерес к медицинской сфере. А старшего, 16-летнего, сына напряженный график отца не вдохновил.

— Хирурги учатся всю жизнь, иначе быстро начинаешь отставать в своей специальности, — говорит Артур Марсович. — Да, сначала к роботам было недоверие, но мы должны работать на мировом уровне, и с помощью этой системы мы попали в мировое хирургическое пространство: мы стандартизированы, наши статьи публикуются в иностранных журналах. Теперь мы можем удалить щитовидную железу из доступа подмышкой, без разреза на шее, или удалить опухоль в средостении, которое расположено очень глубоко. Есть такое понятие — кривая обучения. Это число операций, которое нужно провести, чтобы в совершенстве овладеть техникой выполнения той или иной операции. Роботехнология позволяет сократить эту кривую со ста до десяти операций.

Интересно, смогут ли медицинские роботы со временем оперировать вообще без человеческого участия?

— Почему нет, если речь идет о небольших операциях на фиксированных структурах, — считает Авзалетдинов. — Если кишечник все время «ходит», легкие дышат, а сердце бьется, если орган движется даже с амплитудой в миллиметр, то механически выполнять какие-то манипуляции трудно. Но если взять, к примеру, кость... И этот процесс уже идет: кибернож, электронные системы воздействия, локальные облучения — все это работает.

В чем человеку не посоревноваться с роботом, так это в выносливости. Да, по молодости, когда учился и много ассистировал, бывало, что и сутки не выходил из операционной, вспоминает Артур Марсович. И сейчас приходится проводить операции длительностью девять часов. Но теперь можно опереться на ассистента «Да Винчи» не только в переносном, но и в прямом смысле: система позволяет хирургу сидеть во время операции.

Конечно, после длительных, экстренных операций все равно нужно восстанавливаться: отлеживаться и играть в футбол. Тренировки в футбольном клубе два раза в неделю, игры в Ночной лиге — ну как же без соревнований!

— В работе хирурга всегда присутствует соревновательный момент: хирург всегда должен доказывать, что он лучший, только тогда он будет достигать определенных высот. Сегодня ты прооперировал больного хорошо, но и завтра ты должен сделать это не хуже. Это не разовый подвиг, а каждодневный труд. Ну и как завотделением нужно показывать, что ты сам все умеешь и поэтому можешь учить других. Считается, что хороший руководитель — тот, который показывает, как делать, а не тот, который рассказывает, или, еще хуже, тот, которому рассказывают. Я всегда открыт и передаю знания и технологии ученикам. Молодежь радует — сейчас 80 процентов студентов понимают, что надо учиться, когда есть возможность, что мы теперь работаем в конкурентной среде, и института наставничества как такового уже нет. Хотя в нашем отделении он существует: у нас есть несколько поколений хирургов, и мы растим смену.

Блиц-интервью

— Какие моменты вашей работы вам особенно нравятся?

— Конечно, выписка пациента. Выздоровление, когда ты помог, особенно при онкологических заболеваниях, которыми мы тоже занимаемся. Люблю говорить выздоровевшим пациентам: «До свидания!», а лучше — «Прощай!»

— Что может сделать каждый из нас, чтобы не стать вашим пациентом?

— Это очень просто. Во-первых, нужно знать меру в еде и поменьше лежать на диване. Во-вторых, знать, что чем раньше придешь к врачу, тем быстрее тебя вылечат.

Если что-то беспокоит, пройдите золотой стандарт обследования, ту же компьютерную томографию: в связи с ковидом томографы появились везде. И если обнаружится проблема, можно будет решить ее через маленький разрез. Причем люди могут получить помощь совершенно бесплатно, по полису ОМС, хотя в других регионах такое лечение проводится по квотам.

— Как вы любите отдыхать?

— Лежать на пляже и ничего не делать, ни с кем не разговаривать: мы слишком много общаемся — работаем с людьми.

— Чего бы вы пожелали нашим читателям в новом году?

— Врачи традиционно желают людям здоровья. А мне еще хочется пожелать, чтобы не прерывалось ваше общение с близкими, чтобы вы были отзывчивыми и делали добрые дела, не рассчитывая на что-то взамен.